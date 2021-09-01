Салат из куриного филе и огурчиков. Идеальное блюдо для праздничного стола

Салат из куриного филе и огурчиков получается очень сытным и с лёгкостью накормит всех.

Салат из куриного филе и огурчиков: ингредиенты

Филе куриное — 500 гр. (пятьсот грамм) Маринованные огурцы — 10 шт. (десять штук) Лук — 2 шт. (две штуки) Морковь — 2 шт. (две штуки) Чеснок — 2 з. (два зубчика) Майонез Укроп — один пучок Соль, перец горошком и молотый, лавровый лист — по вкусу Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Куриное филе отварите, с добавлением лаврового листа, перца горошком и соли, варите 15-30 минут, зависимости от размера.

Лук нарежьте полукольцами, морковь соломкой и пассируйте в большом количестве подсолнечного масла, в конце посолите.

Пассированные овощи откиньте на дуршлаг, чтобы лишнее масло ушло.

Остывшее мясо и огурцы нарежьте кубиками. Смешайте в большой миске мясо, зажарку и огурцы, немного зажарки оставьте для украшения.

В майонез выдавите чеснок, добавьте молотый перец и перемешайте.

Затем добавьте в салат мелко нарезанный укроп и майонез со специями.

Заправьте салат и можете подавать в обычной салатнице

Салат из куриного филе и огурчиков — простой и очень сытный.

Приятного аппетита!