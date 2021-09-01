Салат из куриного филе и огурчиков. Идеальное блюдо для праздничного стола

Салат из куриного филе и огурчиков получается очень сытным и с лёгкостью накормит всех.
Салат из куриного филе и огурчиков: ингредиенты
- Филе куриное — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Маринованные огурцы — 10 шт. (десять штук)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Майонез
- Укроп — один пучок
- Соль, перец горошком и молотый, лавровый лист — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Куриное филе отварите, с добавлением лаврового листа, перца горошком и соли, варите 15-30 минут, зависимости от размера.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь соломкой и пассируйте в большом количестве подсолнечного масла, в конце посолите.
- Пассированные овощи откиньте на дуршлаг, чтобы лишнее масло ушло.
- Остывшее мясо и огурцы нарежьте кубиками. Смешайте в большой миске мясо, зажарку и огурцы, немного зажарки оставьте для украшения.
- В майонез выдавите чеснок, добавьте молотый перец и перемешайте.
- Затем добавьте в салат мелко нарезанный укроп и майонез со специями.
- Заправьте салат и можете подавать в обычной салатнице
Салат из куриного филе и огурчиков — простой и очень сытный.
Приятного аппетита!
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