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Салат из куриного филе и огурчиков. Идеальное блюдо для праздничного стола

Салат из куриного филе и огурчиков получается очень сытным и с лёгкостью накормит всех.

Салат из куриного филе и огурчиков: ингредиенты

Салат из куриного филе и огурчиков

  1. Филе куриное — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Маринованные огурцы — 10 шт. (десять штук)
  3. Лук — 2 шт. (две штуки)
  4. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  5. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  6. Майонез
  7. Укроп — один пучок
  8. Соль, перец горошком и молотый, лавровый лист — по вкусу
  9. Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  • Куриное филе отварите, с добавлением лаврового листа, перца горошком и соли, варите 15-30 минут, зависимости от размера.
  • Лук нарежьте полукольцами, морковь соломкой и пассируйте в большом количестве подсолнечного масла, в конце посолите.
  • Пассированные овощи откиньте на дуршлаг, чтобы лишнее масло ушло.
  • Остывшее мясо и огурцы нарежьте кубиками. Смешайте в большой миске мясо, зажарку и огурцы, немного зажарки оставьте для украшения.
  • В майонез выдавите чеснок, добавьте молотый перец и перемешайте.
  • Затем добавьте в салат мелко нарезанный укроп и майонез со специями.
  • Заправьте салат и можете подавать в обычной салатнице

Салат из куриного филе и огурчиков — простой и очень сытный.

Салат из куриного филе и огурчиков. Идеальное блюдо для праздничного стола 2

 

Приятного аппетита!

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