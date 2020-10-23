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Съели за раз! Заливной пирог с капустой: быстрый капустный пирог

Для такого пирога заранее протушите капусту. Это поможет вам быстрее приготовить сам пирог. В рецепте минимум продуктов и сам процесс готовки не занимает много времени, а вот пирог получается просто изумительно вкусным и ароматным.

Съели за раз! Заливной пирог с капустой: быстрый капустный пирог

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста тушеная;
  • мука, 50 г;
  • сметана, 170 г;
  • яйца, 2 шт;
  • разрыхлитель, 10 г;
  • соль.

Процесс приготовления

Капусту тушите любым удобным для вас способом, добавляйте в нее самые разные продукты, к примеру, я часто еще беру грибочки, зелень, кусочки ветчины. Если вам нравится, можете взять и чернослив.

Взбиваем венчиком немного яйца, добавляем сметану и перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку, соль, разрыхлитель и перемешиваем.

Я беру форму с диаметром 24 см, застилаю пергаментом и смазываю растительным маслом.

Выливаем половину теста и равномерно распределяем.

Выкладываем тушеную капусту, равномерно распределяем.

Заливаем капусту второй частью теста.

Духовку разогреваем до  180 градусов и выпекаем пирог около 25 – 30 минут.

Съели за раз! Заливной пирог с капустой: быстрый капустный пирог

Пирог получается очень мягким и ароматным, отлично подходит к утреннему чаепитию или в качестве перекуса, а также, ка дополнение к ужину.

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