Съели за раз! Заливной пирог с капустой: быстрый капустный пирог

Для такого пирога заранее протушите капусту. Это поможет вам быстрее приготовить сам пирог. В рецепте минимум продуктов и сам процесс готовки не занимает много времени, а вот пирог получается просто изумительно вкусным и ароматным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста тушеная;
- мука, 50 г;
- сметана, 170 г;
- яйца, 2 шт;
- разрыхлитель, 10 г;
- соль.
Процесс приготовления
Капусту тушите любым удобным для вас способом, добавляйте в нее самые разные продукты, к примеру, я часто еще беру грибочки, зелень, кусочки ветчины. Если вам нравится, можете взять и чернослив.
Взбиваем венчиком немного яйца, добавляем сметану и перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку, соль, разрыхлитель и перемешиваем.
Я беру форму с диаметром 24 см, застилаю пергаментом и смазываю растительным маслом.
Выливаем половину теста и равномерно распределяем.
Выкладываем тушеную капусту, равномерно распределяем.
Заливаем капусту второй частью теста.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог около 25 – 30 минут.
Пирог получается очень мягким и ароматным, отлично подходит к утреннему чаепитию или в качестве перекуса, а также, ка дополнение к ужину.
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