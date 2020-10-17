Салат на каждый день из самых простых продуктов! Вы будете в восторге

Салат получается очень оригинальным, с ярким и необычным вкусом. В нем удачно сочетаются свекла и плавленый сырок, консервированная кукуруза и сметана. Из самых простых продуктов у вас получится вкусный и полезный салатик.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вареная свекла,600 – 700 г;

плавленый сырок, 1 шт;

кукуруза консервированная, 1банка;

петрушки и укроп;

сметана, 200г;

соль.

Процесс приготовления

Отвариваем или запекаем в духовке свеклу.

Сырок трем на крупной терке и смешиваем с кукурузой.

Добавляем свеклу, порезанную кубиком.

Петрушки и укроп рубим и смешиваем с салатом.

Заправляем салат сметаной, перемешиваем и солим по вкусу.

Если не любите салаты со сметаной, тогда используйте майонез.