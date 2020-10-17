Салат на каждый день из самых простых продуктов! Вы будете в восторге

Салат получается очень оригинальным, с ярким и необычным вкусом. В нем удачно сочетаются свекла и плавленый сырок, консервированная кукуруза и сметана. Из самых простых продуктов у вас получится вкусный и полезный салатик.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вареная свекла,600 – 700 г;
- плавленый сырок, 1 шт;
- кукуруза консервированная, 1банка;
- петрушки и укроп;
- сметана, 200г;
- соль.
Процесс приготовления
Отвариваем или запекаем в духовке свеклу.
Сырок трем на крупной терке и смешиваем с кукурузой.
Добавляем свеклу, порезанную кубиком.
Петрушки и укроп рубим и смешиваем с салатом.
Заправляем салат сметаной, перемешиваем и солим по вкусу.
Если не любите салаты со сметаной, тогда используйте майонез.
Многие берут вместо консервированной кукурузы горошек, тогда вкус салата будет другим, но тоже очень вкусным, т.к. все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой.
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