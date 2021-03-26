Зелёные помидоры на зиму. Все знакомые выпрашивают у меня этот рецепт. Делюсь!

Зеленые помидоры на зиму по данному рецепту получаются просто изумительными. Отличный вариант заготовок. Зеленые помидоры и без того обладают необычным и оригинальным вкусом. А если и замариновать их в особом маринаде…пальчики оближешь!

Зеленые помидоры на зиму: ингредиенты

полтора кг — зеленых помидоров 80 (восемьдесят) гр — чеснока 100 (сто) мл — 9% уксуса 100 (сто) мл — растительного масла 1 (одна) ст. ложка — соли 3 (три) ст. ложки — сахара острый перец по вкусу 800 (восемьсот) гр — сладкого перца

Рецепт приготовления: