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Зелёные помидоры на зиму. Все знакомые выпрашивают у меня этот рецепт. Делюсь!

Зеленые помидоры на зиму по данному рецепту получаются просто изумительными. Отличный вариант заготовок. Зеленые помидоры и без того обладают необычным и оригинальным вкусом. А если и замариновать их в особом маринаде…пальчики оближешь!

Зеленые помидоры на зиму

Зеленые помидоры на зиму: ингредиенты

  1. полтора кг — зеленых помидоров
  2. 80 (восемьдесят) гр — чеснока
  3. 100 (сто) мл — 9% уксуса
  4. 100 (сто) мл — растительного масла
  5. 1 (одна) ст. ложка — соли
  6. 3 (три) ст. ложки — сахара
  7. острый перец по вкусу
  8. 800 (восемьсот) гр — сладкого перца

Рецепт приготовления:

  • Из данного количества продуктов у вас получится 3 баночки объемом по 700 грамм
  • Помидоры нарежьте дольками и уложите в посуду для маринования
  • Сладкий перец и острый нарежьте кусочками. Сладкий перец и острый, чеснок измельчите при помощи блендера и добавьте к томатам
  • Добавьте соль и сахар, уксус и растительное масло
  • Массу тщательно вымесите и оставьте на 2 часа. Периодически перемешивайте салат
  • Разложите массу в чистые банки, залейте маринадом и накройте крышками. Поставьте банки в кастрюлю на полотенце, налейте теплую воду по плечики банок. Стерилизуйте с момента закипания 25 минут. Закрутите крышками, оставьте остывать. Хранить в проветриваемом помещении. Количество острого перца и чеснока регулируйте сами по вкусу.
    Зеленые помидоры на зиму — отличная закуска и к торжественному столу! Будьте здоровы.
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