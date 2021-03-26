Зелёные помидоры на зиму. Все знакомые выпрашивают у меня этот рецепт. Делюсь!

Зеленые помидоры на зиму по данному рецепту получаются просто изумительными. Отличный вариант заготовок. Зеленые помидоры и без того обладают необычным и оригинальным вкусом. А если и замариновать их в особом маринаде…пальчики оближешь!
Зеленые помидоры на зиму: ингредиенты
- полтора кг — зеленых помидоров
- 80 (восемьдесят) гр — чеснока
- 100 (сто) мл — 9% уксуса
- 100 (сто) мл — растительного масла
- 1 (одна) ст. ложка — соли
- 3 (три) ст. ложки — сахара
- острый перец по вкусу
- 800 (восемьсот) гр — сладкого перца
Рецепт приготовления:
- Из данного количества продуктов у вас получится 3 баночки объемом по 700 грамм
- Помидоры нарежьте дольками и уложите в посуду для маринования
- Сладкий перец и острый нарежьте кусочками. Сладкий перец и острый, чеснок измельчите при помощи блендера и добавьте к томатам
- Добавьте соль и сахар, уксус и растительное масло
- Массу тщательно вымесите и оставьте на 2 часа. Периодически перемешивайте салат
- Разложите массу в чистые банки, залейте маринадом и накройте крышками. Поставьте банки в кастрюлю на полотенце, налейте теплую воду по плечики банок. Стерилизуйте с момента закипания 25 минут. Закрутите крышками, оставьте остывать. Хранить в проветриваемом помещении. Количество острого перца и чеснока регулируйте сами по вкусу. Зеленые помидоры на зиму — отличная закуска и к торжественному столу! Будьте здоровы.
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