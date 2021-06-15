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Американский яблочный пирог. Десерт из песочного теста с яблочной начинкой

Американский яблочный пирог один из самых нежных и вкусных десертов для настоящих сладкоежек.

Американский яблочный пирог: ингредиенты

Американский яблочный пирог

Для теста:

  1. Мука – 200 г. (двести грамм)
  2. Сахар – 25 г. (двадцать пять грамм)
  3. Сливочное масло – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
  4. Вода – 5-6 ст. л. (от пяти до шести столовых ложки)
  5. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Для начинки:

  1. Яблоки – 6-7 шт. (от шести до семи штук)
  2. Мускатный орех – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
  3. Лимонный сок – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  4. Цедра лимона – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  5. Сахар – 25 г. (двадцать пять грамм)
  6. Крахмал – 2 ст. л. (две толовых ложки)
  7. Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Для теста в миску просейте муку, добавьте сахар, соль и перемешайте.
  • На крупной тёрке натрите или нарубите на кусочки сливочное масло и добавьте в мучную смесь.
  • Холодную воду влейте и замесите эластичное тесто. Тесто заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
  • Для начинки сахар, специи, крахмал, сок и цедру лимона соедините в миску.
  • Получившуюся пряную массу тщательно перемешайте. Удалив семена вымойте яблоки и нарежьте на тонкие куски.
  • Пряную массу и кусочки яблок соедините, получившуюся хорошо перемешайте.
  • Достаньте из пищевой плёнки готовое тесто и разделите на 2 части.
  • Одну часть теста не тонко раскатайте в круг. Тесто выложите в форму для выпекания так, чтобы края были выше края формы.
  • Яблочную форму выложите в форму и сформируйте из яблок горку.
  • Раскатайте вторую часть теста в пласт и выложите поверх начинки. Края теста хорошо скрепите.
  • С помощью лезвия или острого ножа сделайте разрезы на верхней части пирога.
  • Пирог выпекайте примерно 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Американский яблочный пирог — самый нежный и вкусный.

Американский яблочный пирог. Десерт из песочного теста с яблочной начинкой 2

Приятного аппетита!

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