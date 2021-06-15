Американский яблочный пирог. Десерт из песочного теста с яблочной начинкой

Американский яблочный пирог один из самых нежных и вкусных десертов для настоящих сладкоежек.
Американский яблочный пирог: ингредиенты
Для теста:
- Мука – 200 г. (двести грамм)
- Сахар – 25 г. (двадцать пять грамм)
- Сливочное масло – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Вода – 5-6 ст. л. (от пяти до шести столовых ложки)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Для начинки:
- Яблоки – 6-7 шт. (от шести до семи штук)
- Мускатный орех – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
- Лимонный сок – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Цедра лимона – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Сахар – 25 г. (двадцать пять грамм)
- Крахмал – 2 ст. л. (две толовых ложки)
- Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Для теста в миску просейте муку, добавьте сахар, соль и перемешайте.
- На крупной тёрке натрите или нарубите на кусочки сливочное масло и добавьте в мучную смесь.
- Холодную воду влейте и замесите эластичное тесто. Тесто заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Для начинки сахар, специи, крахмал, сок и цедру лимона соедините в миску.
- Получившуюся пряную массу тщательно перемешайте. Удалив семена вымойте яблоки и нарежьте на тонкие куски.
- Пряную массу и кусочки яблок соедините, получившуюся хорошо перемешайте.
- Достаньте из пищевой плёнки готовое тесто и разделите на 2 части.
- Одну часть теста не тонко раскатайте в круг. Тесто выложите в форму для выпекания так, чтобы края были выше края формы.
- Яблочную форму выложите в форму и сформируйте из яблок горку.
- Раскатайте вторую часть теста в пласт и выложите поверх начинки. Края теста хорошо скрепите.
- С помощью лезвия или острого ножа сделайте разрезы на верхней части пирога.
- Пирог выпекайте примерно 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Американский яблочный пирог — самый нежный и вкусный.
Приятного аппетита!
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