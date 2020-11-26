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Нежные и вкусные творожные рогалики к чаю — готовятся быстро, просто и легко!

Быстро, просто и легко приготовим для своих домочадцев вкусные творожные рогалики к чаю.

Творожные рогалики

Эти хлебобулочные изделия обычно готовят из слоеного, песочного и дрожжевого теста, и они имеют изогнутую форму, напоминающую полумесяц. Легенда гласит, что первый рогалик испек венский пекарь в 17-ом веке в честь победы над турками.

Нежные и вкусные творожные рогалики к чаю — готовятся быстро, просто и легко!

Перед выпечкой рогалики могут быть посыпаны маком, кунжутом, другими семенами или же пряностями.

Чтобы приготовить вкусные творожные рогалики, нужно:

  • пачка творога
  • двести пятьдесят граммов масла или же маргарина
  • четыреста граммов муки
  • сто пятьдесят граммов сахарного песка
  • две чайные ложки разрыхлителя

Как же быстро и легко приготовить вкусные творожные рогалики

Нежные и вкусные творожные рогалики к чаю — готовятся быстро, просто и легко!

Нужно начать с приготовления теста:

  • Творог и сливочное масло заранее достать из холодильника и подождать, пока их температура станет равной комнатной.
  • Затем положить их в одну глубокую чашу и перетереть их вместе при помощи блендера.
  • Всыпать в творожную массу нужное количество разрыхлителя.
  • Маленькими порциями добавить муку. После каждой порции тесто размять руками. Тесто должно получится довольно-таки эластичным, так что, если нужно добавьте чуть больше муки.
  • Тесто переложить на силиконовый коврик и продолжать замешивать тесто руками.
  • Готовое тесто собрать в ком и отправить в холодильник примерно на час.
  • По истечении положенного времени достать тесто из холодильника, разделить пополам.
  • Одну половину отправить обратно в холодильник.
  • Вторую половину положить на присыпленный мукою силиконовый коврик и раскатать при помощи скалки в лист толщиной в четыре миллиметра.
  • Полученный лист из теста притрусить сверху сахаром.
  • Скалкой пройтись поверх сахара, чтобы он прилип к тесту.
  • Теперь же разделить наш лист на четыре равные части.
  • Каждую четвертинку разделить на три равные части.

Ну а сейчас нужно сформировать и испечь рогалики:

  • Каждую полученную дольку нашего теста скрутить, с наружной стороны во внутреннюю.
  • Скрученные рогалики положить одной стороной в чашу с сахарным песком и слегка прижать.
  • Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на нее рогалики. Рогалики нужно выложить не плотно, на некотором расстоянии друг от друга.
  • Точно также поступить и с отложенной половиной нашего теста.
  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов и отправить в нее противень с рогаликами.
  • Печь рогалики нужно около двадцати минут до получения красивого золотисто-розового цвета.

Нежные и вкусные творожные рогалики к чаю — готовятся быстро, просто и легко!

Ну вот, быстро, просто и легко мы приготовили наши вкусные творожные рогалики.

Готовые рогалики вынуть из духовки, дать им немного остыть положить в красивую вазочку или корзиночку и подать к столу.

Приятного чаепития Вашей семье!

Нежные и вкусные творожные рогалики к чаю - готовятся быстро, просто и легко! - На Кухне

Быстро, просто и легко приготовим для своих домочадцев вкусные творожные рогалики к чаю.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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