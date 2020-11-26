Нежные и вкусные творожные рогалики к чаю — готовятся быстро, просто и легко!

Быстро, просто и легко приготовим для своих домочадцев вкусные творожные рогалики к чаю.
Творожные рогалики
Эти хлебобулочные изделия обычно готовят из слоеного, песочного и дрожжевого теста, и они имеют изогнутую форму, напоминающую полумесяц. Легенда гласит, что первый рогалик испек венский пекарь в 17-ом веке в честь победы над турками.
Перед выпечкой рогалики могут быть посыпаны маком, кунжутом, другими семенами или же пряностями.
Чтобы приготовить вкусные творожные рогалики, нужно:
- пачка творога
- двести пятьдесят граммов масла или же маргарина
- четыреста граммов муки
- сто пятьдесят граммов сахарного песка
- две чайные ложки разрыхлителя
Как же быстро и легко приготовить вкусные творожные рогалики
Нужно начать с приготовления теста:
- Творог и сливочное масло заранее достать из холодильника и подождать, пока их температура станет равной комнатной.
- Затем положить их в одну глубокую чашу и перетереть их вместе при помощи блендера.
- Всыпать в творожную массу нужное количество разрыхлителя.
- Маленькими порциями добавить муку. После каждой порции тесто размять руками. Тесто должно получится довольно-таки эластичным, так что, если нужно добавьте чуть больше муки.
- Тесто переложить на силиконовый коврик и продолжать замешивать тесто руками.
- Готовое тесто собрать в ком и отправить в холодильник примерно на час.
- По истечении положенного времени достать тесто из холодильника, разделить пополам.
- Одну половину отправить обратно в холодильник.
- Вторую половину положить на присыпленный мукою силиконовый коврик и раскатать при помощи скалки в лист толщиной в четыре миллиметра.
- Полученный лист из теста притрусить сверху сахаром.
- Скалкой пройтись поверх сахара, чтобы он прилип к тесту.
- Теперь же разделить наш лист на четыре равные части.
- Каждую четвертинку разделить на три равные части.
Ну а сейчас нужно сформировать и испечь рогалики:
- Каждую полученную дольку нашего теста скрутить, с наружной стороны во внутреннюю.
- Скрученные рогалики положить одной стороной в чашу с сахарным песком и слегка прижать.
- Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на нее рогалики. Рогалики нужно выложить не плотно, на некотором расстоянии друг от друга.
- Точно также поступить и с отложенной половиной нашего теста.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов и отправить в нее противень с рогаликами.
- Печь рогалики нужно около двадцати минут до получения красивого золотисто-розового цвета.
Ну вот, быстро, просто и легко мы приготовили наши вкусные творожные рогалики.
Готовые рогалики вынуть из духовки, дать им немного остыть положить в красивую вазочку или корзиночку и подать к столу.
Приятного чаепития Вашей семье!
Нежные и вкусные творожные рогалики к чаю - готовятся быстро, просто и легко! - На Кухне
Быстро, просто и легко приготовим для своих домочадцев вкусные творожные рогалики к чаю.
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