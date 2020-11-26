Нежные и вкусные творожные рогалики к чаю — готовятся быстро, просто и легко!

Быстро, просто и легко приготовим для своих домочадцев вкусные творожные рогалики к чаю.

Творожные рогалики

Эти хлебобулочные изделия обычно готовят из слоеного, песочного и дрожжевого теста, и они имеют изогнутую форму, напоминающую полумесяц. Легенда гласит, что первый рогалик испек венский пекарь в 17-ом веке в честь победы над турками.

Перед выпечкой рогалики могут быть посыпаны маком, кунжутом, другими семенами или же пряностями.

Чтобы приготовить вкусные творожные рогалики, нужно:

пачка творога

двести пятьдесят граммов масла или же маргарина

четыреста граммов муки

сто пятьдесят граммов сахарного песка

две чайные ложки разрыхлителя

Как же быстро и легко приготовить вкусные творожные рогалики

Нужно начать с приготовления теста:

Творог и сливочное масло заранее достать из холодильника и подождать, пока их температура станет равной комнатной.

Затем положить их в одну глубокую чашу и перетереть их вместе при помощи блендера.

Всыпать в творожную массу нужное количество разрыхлителя.

Маленькими порциями добавить муку. После каждой порции тесто размять руками. Тесто должно получится довольно-таки эластичным, так что, если нужно добавьте чуть больше муки.

Тесто переложить на силиконовый коврик и продолжать замешивать тесто руками.

Готовое тесто собрать в ком и отправить в холодильник примерно на час.

По истечении положенного времени достать тесто из холодильника, разделить пополам.

Одну половину отправить обратно в холодильник.

Вторую половину положить на присыпленный мукою силиконовый коврик и раскатать при помощи скалки в лист толщиной в четыре миллиметра.

Полученный лист из теста притрусить сверху сахаром.

Скалкой пройтись поверх сахара, чтобы он прилип к тесту.

Теперь же разделить наш лист на четыре равные части.

Каждую четвертинку разделить на три равные части.

Ну а сейчас нужно сформировать и испечь рогалики:

Каждую полученную дольку нашего теста скрутить, с наружной стороны во внутреннюю.

Скрученные рогалики положить одной стороной в чашу с сахарным песком и слегка прижать.

Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на нее рогалики. Рогалики нужно выложить не плотно, на некотором расстоянии друг от друга.

Точно также поступить и с отложенной половиной нашего теста.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов и отправить в нее противень с рогаликами.

Печь рогалики нужно около двадцати минут до получения красивого золотисто-розового цвета.

Ну вот, быстро, просто и легко мы приготовили наши вкусные творожные рогалики.

Готовые рогалики вынуть из духовки, дать им немного остыть положить в красивую вазочку или корзиночку и подать к столу.

Приятного чаепития Вашей семье!