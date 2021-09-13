Салат Красные маки. Красивый и очень вкусный салат

Салат Красные маки получается очень красивым и вкусным, вам обязательно понравится.
Салат Красные маки: ингредиенты
- Куриное филе — 300 гр. (триста грамм)
- Сыр твёрдый — 100 гр. (сто грамм)
- Шампиньоны маринованные — 300 гр. (триста грамм)
- Помидоры — 3 шт. средние (три штуки)
- Майонез — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Лук зелёный — 0,5 п. (половина пучка)
- Перец душистый горошком — 7 шт. (семь штук)
- Лист лавровый — 3 шт. (три штуки)
- Соль — по вкусу
Украшение салата:
- Маленькие помидоры — 3 шт. (три штуки)
- Маслины без косточек — 3 шт. (три штуки)
- Семена мака — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Укроп — 3 в. (три веточки)
Способ приготовления:
- Сперва в подсоленной воде отварите куриное филе, добавьте лавровый лист и душистый перец. Выньте из воды и остудите.
- Сервировочное кольцо установите на одном большом плоском блюде, внутреннюю сторону смажьте тонким слоем подсолнечного масла. Нарежьте филе кубиками или разберите на волокна, выложите курицу ровным слоем и утрамбуйте.
- Покройте слоем майонеза.
- Нарезанные пластинами грибы выложите вторым слоем.
- Зелёный лук нарежьте на тонкие колечки, выложите на грибы и смажьте майонезом.
- Помидоры нарежьте маленькими кубиками и уложите в кольцо, снова покройте слоем майонеза.
- Натрите на мелкой тёрке сыр и выложите следующим слоем.
- Сверху салат украсьте помидорами, нарезанными тонкими кружочками. Выложите из них внахлёст три мака.
- Разрежьте маслины пополам и сделайте сердцевины цветков, сверху посыпьте семенами мака и сделайте стебли цветов из веток окропа.
Салат Красные маки очень красивый и безумно вкусный
Приятного аппетита!
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