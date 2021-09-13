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Салат Красные маки. Красивый и очень вкусный салат

Салат Красные маки получается очень красивым и вкусным, вам обязательно понравится.

Салат Красные маки: ингредиенты

Салат Красные маки

  1. Куриное филе — 300 гр. (триста грамм)
  2. Сыр твёрдый — 100 гр. (сто грамм)
  3. Шампиньоны маринованные — 300 гр. (триста грамм)
  4. Помидоры — 3 шт. средние (три штуки)
  5. Майонез — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Лук зелёный — 0,5 п. (половина пучка)
  7. Перец душистый горошком — 7 шт. (семь штук)
  8. Лист лавровый — 3 шт. (три штуки)
  9. Соль — по вкусу

Украшение салата:

  1. Маленькие помидоры — 3 шт. (три штуки)
  2. Маслины без косточек — 3 шт. (три штуки)
  3. Семена мака — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Укроп — 3 в. (три веточки)

Способ приготовления:

  • Сперва в подсоленной воде отварите куриное филе, добавьте лавровый лист и душистый перец. Выньте из воды и остудите.
  • Сервировочное кольцо установите на одном большом плоском блюде, внутреннюю сторону смажьте тонким слоем подсолнечного масла. Нарежьте филе кубиками или разберите на волокна, выложите курицу ровным слоем и утрамбуйте.
  • Покройте слоем майонеза.
  • Нарезанные пластинами грибы выложите вторым слоем.
  • Зелёный лук нарежьте на тонкие колечки, выложите на грибы и смажьте майонезом.
  • Помидоры нарежьте маленькими кубиками и уложите в кольцо, снова покройте слоем майонеза.
  • Натрите на мелкой тёрке сыр и выложите следующим слоем.
  • Сверху салат украсьте помидорами, нарезанными тонкими кружочками. Выложите из них внахлёст три мака.
  • Разрежьте маслины пополам и сделайте сердцевины цветков, сверху посыпьте семенами мака и сделайте стебли цветов из веток окропа.

Салат Красные маки очень красивый и безумно вкусный

Салат Красные маки. Красивый и очень вкусный салат 2

Приятного аппетита!

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