Рецепт нежнейшего сметанного торта с фруктами и ягодами

Такой тортик станет настоящим шедевром на любом празднике! Его изумительный нежный вкус и яркий вид понравится каждому! Готовится он довольно легко и быстро. В состав торта входят простые и недорогие продукты. Зато это лакомство превзойдет все ожидания!

Вообще для этого десерта можно выбрать любые фрукты и ягоды. Выбирайте то, что нравится вам. А также фруктово-ягодная начинка зависит от сезона. Хотя сейчас многие замораживают разные ягоды и фрукты.

500 г жирной сметаны;

1 ст. сахара;

3 ст. л. желатина;

300 г бисквита;

50 г клубники;

50 г апельсина;

50 г банана;

50 г вишни;

50 г киви;

50 г смородины;

50 г малины;

500 мл чистой воды.

Чистой прохладной водой залейте желатин, пусть разбухает около 30 мин. Затем подогрейте набухший желатин.

Соедините сметану и сахар. Взбейте вручную или миксером. Понемножку добавьте растаявший желатин, не переставайте при этом взбивать.

В глубокую емкость постелите пленку. Уложите равномерным слоем частично ягоды и фрукты, сверху выложите порезанный бисквит. Сделайте еще слои в том же порядке.

Полейте сверху взбитой начинкой и поставьте торт в холодильник на несколько часов, пока не застынет.

После того, как торт застыл, достаньте его и перевернув емкость, переложите на тарелку.

Фрукты, которые были на дне, должны быть теперь сверху.

Украсьте тортик мятой и подавайте с чаем или кофе. Приятного аппетита!