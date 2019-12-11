Рецепт нежнейшего сметанного торта с фруктами и ягодами

Такой тортик станет настоящим шедевром на любом празднике! Его изумительный нежный вкус и яркий вид понравится каждому! Готовится он довольно легко и быстро. В состав торта входят простые и недорогие продукты. Зато это лакомство превзойдет все ожидания!
Вообще для этого десерта можно выбрать любые фрукты и ягоды. Выбирайте то, что нравится вам. А также фруктово-ягодная начинка зависит от сезона. Хотя сейчас многие замораживают разные ягоды и фрукты.
- 500 г жирной сметаны;
- 1 ст. сахара;
- 3 ст. л. желатина;
- 300 г бисквита;
- 50 г клубники;
- 50 г апельсина;
- 50 г банана;
- 50 г вишни;
- 50 г киви;
- 50 г смородины;
- 50 г малины;
- 500 мл чистой воды.
Чистой прохладной водой залейте желатин, пусть разбухает около 30 мин. Затем подогрейте набухший желатин.
Соедините сметану и сахар. Взбейте вручную или миксером. Понемножку добавьте растаявший желатин, не переставайте при этом взбивать.
В глубокую емкость постелите пленку. Уложите равномерным слоем частично ягоды и фрукты, сверху выложите порезанный бисквит. Сделайте еще слои в том же порядке.
Полейте сверху взбитой начинкой и поставьте торт в холодильник на несколько часов, пока не застынет.
После того, как торт застыл, достаньте его и перевернув емкость, переложите на тарелку.Фрукты, которые были на дне, должны быть теперь сверху.
Украсьте тортик мятой и подавайте с чаем или кофе. Приятного аппетита!
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