Лагман из телятины. Вкуснейшее блюдо для любого случая

Лагман из телятины очень вкусное и ароматное блюдо, которое должно понравиться многим.
Лагман из телятины: ингредиенты
- Телятина — 1/2 кг. (половина килограмма)
- Бульон (лучше мясной) — 1,5 л. (полтора литра)
- Лапша для лагмана — 300 гр. (триста грамм)
- Сладкий перец — 2 шт. (две штуки)
- Крупные томаты — 2 шт. (две штуки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Масло растительное — 4 ст. л ( четыре столовые ложки)
- Соль, перец, свежая петрушка — по вкусу
- Чеснок — три — четыре зубчика
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо небольшими кубиками и обжарьте в разогретом масле, постоянно помешивая.
- Все овощи измельчите кубиками, введите в сковороду.. Обжарьте вместе в течение 7-8 минут.
- Затем влейте бульон, доведите до кипения, огонь убавьте до минимума.
- Необхожимо варить около часа. Через 50 минут добавьте рубленую зелень и измельчённый чеснок.
- Лапшу для лагмана отварите по инструкции, воду слейте.
- Разложите лапшу по порционным тарелкам, залейте мясным супом и подавайте со свежей зеленью.
Лагман из телятины — невероятно вкусное блюдо восточной кухни.
Готовьте на здоровье!
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