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«Наполеон» — слойки на кефире. Съедаются десятками: взяла рецепт у кондитера из кофейни

Слойки получаются очень мягкими, не рассыпаются, влажные и пропитанные. Рецепт простой, а результат просто восхитительный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйцо, 1 шт;
  • кефир, 125 мл;
  • уксус яблочный, 1 ст.л;
  • масло растительное рафинированное, 40 мл;
  • масло сливочное растопленное, 30 мл;
  • разрыхлитель, 1 пакетик;
  • соль щепотка;
  • мука, 480 г;

Процесс приготовления

Смешиваем яйцо с кефиром, растопленное сливочное масло и растительное, уксус, разрыхлитель и щепотку соли.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем мягкое тесто, накрываем и оставляем на 15 минут.

Делим тесто на 4 части и каждую раскатываем в тонкий пласт и смазываем растопленным сливочным маслом.

Складываем все пласты друг на друга и прокатываем скалкой.

Посыпаем измельченными орехами – арахисом или грецкими по вашему вкусу и складываем пласт в рулет.

«Наполеон» — слойки на кефире. Съедаются десятками: взяла рецепт у кондитера из кофейни

Режем рулет порционными кусочками и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

«Наполеон» — слойки на кефире. Съедаются десятками: взяла рецепт у кондитера из кофейни

Смазываем сверху растопленным сливочным маслом.

Выпекаем при 160 градусах около 1 часа.

Вынимаем из духовки и поливаем сладким сиропом или медом, разбавленным теплой, кипяченой водой.

«Наполеон» — слойки на кефире. Съедаются десятками: взяла рецепт у кондитера из кофейни

Когда слойки остынут, подаем к столу с чаем. Такое восточное лакомство вам точно понравится – пирожные нежные и мягкие.

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