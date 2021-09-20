«Наполеон» — слойки на кефире. Съедаются десятками: взяла рецепт у кондитера из кофейни

Слойки получаются очень мягкими, не рассыпаются, влажные и пропитанные. Рецепт простой, а результат просто восхитительный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйцо, 1 шт;

кефир, 125 мл;

уксус яблочный, 1 ст.л;

масло растительное рафинированное, 40 мл;

масло сливочное растопленное, 30 мл;

разрыхлитель, 1 пакетик;

соль щепотка;

мука, 480 г;



Процесс приготовления

Смешиваем яйцо с кефиром, растопленное сливочное масло и растительное, уксус, разрыхлитель и щепотку соли.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем мягкое тесто, накрываем и оставляем на 15 минут.

Делим тесто на 4 части и каждую раскатываем в тонкий пласт и смазываем растопленным сливочным маслом.

Складываем все пласты друг на друга и прокатываем скалкой.

Посыпаем измельченными орехами – арахисом или грецкими по вашему вкусу и складываем пласт в рулет.

Режем рулет порционными кусочками и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем сверху растопленным сливочным маслом.

Выпекаем при 160 градусах около 1 часа.

Вынимаем из духовки и поливаем сладким сиропом или медом, разбавленным теплой, кипяченой водой.

Когда слойки остынут, подаем к столу с чаем. Такое восточное лакомство вам точно понравится – пирожные нежные и мягкие.