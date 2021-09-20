«Наполеон» — слойки на кефире. Съедаются десятками: взяла рецепт у кондитера из кофейни

Слойки получаются очень мягкими, не рассыпаются, влажные и пропитанные. Рецепт простой, а результат просто восхитительный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйцо, 1 шт;
- кефир, 125 мл;
- уксус яблочный, 1 ст.л;
- масло растительное рафинированное, 40 мл;
- масло сливочное растопленное, 30 мл;
- разрыхлитель, 1 пакетик;
- соль щепотка;
- мука, 480 г;
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Процесс приготовления
Смешиваем яйцо с кефиром, растопленное сливочное масло и растительное, уксус, разрыхлитель и щепотку соли.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем мягкое тесто, накрываем и оставляем на 15 минут.
Делим тесто на 4 части и каждую раскатываем в тонкий пласт и смазываем растопленным сливочным маслом.
Складываем все пласты друг на друга и прокатываем скалкой.
Посыпаем измельченными орехами – арахисом или грецкими по вашему вкусу и складываем пласт в рулет.
Режем рулет порционными кусочками и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Смазываем сверху растопленным сливочным маслом.
Выпекаем при 160 градусах около 1 часа.
Вынимаем из духовки и поливаем сладким сиропом или медом, разбавленным теплой, кипяченой водой.
Когда слойки остынут, подаем к столу с чаем. Такое восточное лакомство вам точно понравится – пирожные нежные и мягкие.
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