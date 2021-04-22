Как хитрят продавцы мяса. Зашел и прозрел

Не так давно открытый у нас новы магазин мяса, радовал всех более низкими и доступными ценами, хорошим качеством продукции. Поэтому все старались успеть в него попасть и купить свежий продукт.

Все были довольны, вот только летом, цены повышались из-за наплыва отдыхающий в нашем городке. Но с этим можно было мириться, ведь продавцы утверждали, что это сезонные неудобства.

И вот недавно, пришел я за мясом и увидел, что на продуктах нет ценников и какая стоимость товара неизвестно. Если пару дней назад мякоть стоила 280 рублей, то сейчас продавец может назвать любую стоимость.

Вот и остался магазин без покупателей, ведь никому не хочется покупать мясо по непонятной цене, которую продавец называет, осмотрев вас и решив, какую стоимость озвучить. Эти приемы часто используют на рынках, где продавцы как хотят, так и крутят цены, чтобы больше положить себе в карман и обмануть доверчивого покупателя.

По большому счету, это деяние наказуемо и если найдется покупатель, который заявит о нарушении своих прав потребителя, то этому магазину придется выставить фиксированную стоимость и прекратить обман. А люди опять получат возможность покупать хорошую и свежую продукцию.

У вас тоже такие ситуации в магазинах?