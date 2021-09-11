Котлеты эконом: из фарша и картошки. Бюджетный вариант

За счет добавления в котлеты картофеля, они получаются очень мягкими и нежными, сытными и получается их достаточно много.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш и картофель по 300 г;
- яйца, 2 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Фарш берите по своему вкусу, чистый или ассорти из разных сортов мяса.
Картофель трем на крупной терке, немного отжимаем.
Добавляем тертый чеснок – его берите по своему вкусу.
Смешиваем массу с фаршем.
Солим и перчим, всыпаем паприку, кориандр и другие добавки по вкусу, яйца.
Массу хорошо вымешиваем и отбиваем.
Формируем котлеты и обваливаем в пуке или сухарях. Если у вас сковорода с антипригарным покрытием, можно не обваливать.
Обжариваем с двух сторон на растительном масле до румяности.
Подаю такие сочные и нежные котлетки с любыми гарнирами, салатами. Можно еще дополнительно протушить их в соусе, чтобы получилась подливка. Для нее можно взять немного воды, томатной пасты, муки и специй с солью.
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