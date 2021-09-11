Котлеты эконом: из фарша и картошки. Бюджетный вариант

За счет добавления в котлеты картофеля, они получаются очень мягкими и нежными, сытными и получается их достаточно много.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш и картофель по 300 г;

яйца, 2 шт;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Фарш берите по своему вкусу, чистый или ассорти из разных сортов мяса.

Картофель трем на крупной терке, немного отжимаем.

Добавляем тертый чеснок – его берите по своему вкусу.

Смешиваем массу с фаршем.

Солим и перчим, всыпаем паприку, кориандр и другие добавки по вкусу, яйца.

Массу хорошо вымешиваем и отбиваем.

Формируем котлеты и обваливаем в пуке или сухарях. Если у вас сковорода с антипригарным покрытием, можно не обваливать.

Обжариваем с двух сторон на растительном масле до румяности.