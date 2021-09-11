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Котлеты эконом: из фарша и картошки. Бюджетный вариант

За счет добавления в котлеты картофеля, они получаются очень мягкими и нежными, сытными и получается их достаточно много.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш и картофель по 300 г;
  • яйца, 2 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Фарш берите по своему вкусу, чистый или ассорти из разных сортов мяса.

Картофель трем на крупной терке, немного отжимаем.

Добавляем тертый чеснок – его берите по своему вкусу.

Смешиваем массу с фаршем.

Солим и перчим, всыпаем паприку, кориандр и другие добавки по вкусу, яйца.

Массу хорошо вымешиваем и отбиваем.

Формируем котлеты и обваливаем в пуке или сухарях. Если у вас сковорода с антипригарным покрытием, можно не обваливать.

Обжариваем с двух сторон на растительном масле до румяности.

Котлеты эконом: из фарша и картошки. Бюджетный вариант

Подаю такие сочные и нежные котлетки с любыми гарнирами, салатами. Можно еще дополнительно протушить их в соусе, чтобы получилась подливка. Для нее можно взять немного воды, томатной пасты, муки и специй с солью.

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