Свекольный салат Загадка. В этот салат легко можно влюбиться

Свекольный салат Загадка удивит вас своим невероятным вкусом и станет частым гостем на вашем столе.
Свекольный салат Загадка: ингредиенты
- Свекла — 4 шт. (четыре штуки)
- Чеснок — 1 з. (один зубчик)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Плавленый сыр — 1 бр. (один брусочек)
- Майонез — 1/2 ст. л (половина столовой ложки)
- Грецкие орехи — 1 г. (одна горсть)
Рецепт приготовления:
- Свеклу промойте, отрежьте хвостики, каждую из них заверните в фольгу и поставьте в духовку, разогретую до 160-180 градусов.
- Сварите вкрутую яйца и измельчите удобным для вас способом.
- Плавленый сыр и свеклу также натрите на тёрке.
- Все ингредиенты соедините, выдавите дольку чеснока, выложите очищенные грецкие орехи и заправьте майонезом.
- Салат перемешайте, переложите в салатник и подавайте к столу.
Свекольный салат Загадка -нежный и вкусный
Готовьте на здоровье!
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