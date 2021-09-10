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Свекольный салат Загадка. В этот салат легко можно влюбиться

Свекольный салат Загадка удивит вас своим невероятным вкусом и станет частым гостем на вашем столе.

Свекольный салат Загадка: ингредиенты

Свекольный салат Загадка

  1. Свекла — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Чеснок — 1 з. (один зубчик)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Плавленый сыр — 1 бр. (один брусочек)
  5. Майонез — 1/2 ст. л (половина столовой ложки)
  6. Грецкие орехи — 1 г. (одна горсть)

Рецепт приготовления:

  • Свеклу промойте, отрежьте хвостики, каждую из них заверните в фольгу и поставьте в духовку, разогретую до 160-180 градусов.
  • Сварите вкрутую яйца и измельчите удобным для вас способом.
  • Плавленый сыр и свеклу также натрите на тёрке.
  • Все ингредиенты соедините, выдавите дольку чеснока, выложите очищенные грецкие орехи и заправьте майонезом.
  • Салат перемешайте, переложите в салатник и подавайте к столу.

Свекольный салат Загадка -нежный и вкусный

Свекольный салат Загадка. В этот салат легко можно влюбиться 2

Готовьте на здоровье!

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