Ароматные фрикадельки в остром соусе: никто не устоит

Никто не устоит от таких замечательных шашлычных фрикаделек! Это по-настоящему семейный рецепт: ароматные фрикадельки в остром соусе!
Все будут очень довольны! На гарнир к фрикаделькам подойдет рис, гречка или просто вареный картофель, в идеале – картофельное пюре. В соус, кроме ингредиентов по рецепту, больше ничего не добавляйте. Шикарная приправа для шашлыка — взрыв перечного с мускатным орехом аромата! Результат приготовленного вами блюда будет по истине достойным!
Состав продуктов
Для фрикаделек
- фарш (свинина) – 700 грамм,
- крупная луковица – 1 штука,
- зеленый лук – 1/2 пучка,
- сметана (майонез) – 1 столовая ложка,
- приправа к шашлыку – 1-2 столовых ложки,
- соль по вкусу,
- мука – 2-3 столовых ложки,
- растительное масло для жарки.
Для соуса
- лук – 1 штука,
- помидоры – 3-4 штуки,
- перец чили молотый – по вкусу,
- зелень петрушки.
Ароматные фрикадельки в остром соусе: пошаговый процесс приготовления
- Лук измельчаем в блендере, чтобы он дал сок. Зеленый лук мелко режем. Все кладем в фарш.
- Добавляем туда же сметану, приправу к шашлыку и тщательно перемешиваем. Приправу в фарш не жалеем, потому что часть специи обязательно перейдет в соус.
- Совет. Вместо густой сметаны можно добавить в фарш домашний майонез
- Берем в ладони небольшими порциями фарш и поочередно отбиваем.
- После отбивания фарш снова перемешать и руками сформировать овальные фрикадельки (у нас получается примерно 10 штук), обвалять в муке.
- Жарим фрикадельки на разогретом растительном масле с обеих сторон. Рекомендую использовать ароматное домашнее масло, чтобы усилить вкус и аромат готового блюда.
- Когда перевернете фрикадельки, добавьте в сковороду нарезанный лук, чуть позже – нарезанные мелко без кожицы помидоры.
- Тушим 10 минут, потом солим и перчим. Соус должен стать равномерной густой массой.
- Петрушку нарезать крупно и посыпать все, что на сковороде. Снимаем с огня. Немного даем постоять – и готово!
Остроту этого блюда, в принципе, вы выбираете сами, по своему вкусу. Ароматные фрикадельки в остром соусе готовятся просто и очень быстро: на все у вас уйдет не более 30 минут. Подавать на стол их можно с любым гарниром, летними салатами или маринованными овощами. Рецепты приготовления всех перечисленных блюд вы найдете на нашем сайте: заходите и выбирайте. Обязательно попробуйте это блюдо: оно понравится каждому!
Приятного аппетита!!!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии