Ароматные фрикадельки в остром соусе: никто не устоит

Никто не устоит от таких замечательных шашлычных фрикаделек! Это по-настоящему семейный рецепт: ароматные фрикадельки в остром соусе!

Все будут очень довольны! На гарнир к фрикаделькам подойдет рис, гречка или просто вареный картофель, в идеале – картофельное пюре. В соус, кроме ингредиентов по рецепту, больше ничего не добавляйте. Шикарная приправа для шашлыка — взрыв перечного с мускатным орехом аромата! Результат приготовленного вами блюда будет по истине достойным!

Состав продуктов

Для фрикаделек

фарш (свинина) – 700 грамм,

крупная луковица – 1 штука,

зеленый лук – 1/2 пучка,

сметана (майонез) – 1 столовая ложка,

приправа к шашлыку – 1-2 столовых ложки,

соль по вкусу,

мука – 2-3 столовых ложки,

растительное масло для жарки.

Для соуса

лук – 1 штука,

помидоры – 3-4 штуки,

перец чили молотый – по вкусу,

зелень петрушки.

Ароматные фрикадельки в остром соусе: пошаговый процесс приготовления

Лук измельчаем в блендере, чтобы он дал сок. Зеленый лук мелко режем. Все кладем в фарш. Добавляем туда же сметану, приправу к шашлыку и тщательно перемешиваем. Приправу в фарш не жалеем, потому что часть специи обязательно перейдет в соус. Совет. Вместо густой сметаны можно добавить в фарш домашний майонез Берем в ладони небольшими порциями фарш и поочередно отбиваем. После отбивания фарш снова перемешать и руками сформировать овальные фрикадельки (у нас получается примерно 10 штук), обвалять в муке. Жарим фрикадельки на разогретом растительном масле с обеих сторон. Рекомендую использовать ароматное домашнее масло, чтобы усилить вкус и аромат готового блюда. Когда перевернете фрикадельки, добавьте в сковороду нарезанный лук, чуть позже – нарезанные мелко без кожицы помидоры. Тушим 10 минут, потом солим и перчим. Соус должен стать равномерной густой массой. Петрушку нарезать крупно и посыпать все, что на сковороде. Снимаем с огня. Немного даем постоять – и готово!

Остроту этого блюда, в принципе, вы выбираете сами, по своему вкусу. Ароматные фрикадельки в остром соусе готовятся просто и очень быстро: на все у вас уйдет не более 30 минут. Подавать на стол их можно с любым гарниром, летними салатами или маринованными овощами. Рецепты приготовления всех перечисленных блюд вы найдете на нашем сайте: заходите и выбирайте. Обязательно попробуйте это блюдо: оно понравится каждому!

Приятного аппетита!!!

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