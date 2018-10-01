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Ароматные фрикадельки в остром соусе: никто не устоит

Никто не устоит от таких замечательных шашлычных фрикаделек! Это по-настоящему семейный рецепт: ароматные фрикадельки в остром соусе!

Все будут очень довольны! На гарнир к фрикаделькам подойдет рис, гречка или просто вареный картофель, в идеале – картофельное пюре. В соус, кроме ингредиентов по рецепту, больше ничего не добавляйте. Шикарная приправа для шашлыка — взрыв перечного с мускатным орехом аромата! Результат приготовленного вами блюда будет по истине достойным!

Состав продуктов

Для фрикаделек

  • фарш (свинина) – 700 грамм,
  • крупная луковица – 1 штука,
  • зеленый лук – 1/2 пучка,
  • сметана (майонез) – 1 столовая ложка,
  • приправа к шашлыку – 1-2 столовых ложки,
  • соль по вкусу,
  • мука – 2-3 столовых ложки,
  • растительное масло для жарки.

Для соуса

  • лук – 1 штука,
  • помидоры – 3-4 штуки,
  • перец чили молотый – по вкусу,
  • зелень петрушки.

Ароматные фрикадельки в остром соусе: пошаговый процесс приготовления 

  1. Лук измельчаем в блендере, чтобы он дал сок. Зеленый лук мелко режем. Все кладем в фарш.
  2. Добавляем туда же сметану, приправу к шашлыку и тщательно перемешиваем. Приправу в фарш не жалеем, потому что часть специи обязательно перейдет в соус.
  3. Совет. Вместо густой сметаны можно добавить в фарш домашний майонез
  4. Берем в ладони небольшими порциями фарш и поочередно отбиваем.
  5. После отбивания фарш снова перемешать и руками сформировать овальные фрикадельки (у нас получается примерно 10 штук), обвалять в муке.
  6. Жарим фрикадельки на разогретом растительном масле с обеих сторон. Рекомендую использовать ароматное домашнее масло, чтобы усилить вкус и аромат готового блюда.
  7. Когда перевернете фрикадельки, добавьте в сковороду нарезанный лук, чуть позже – нарезанные мелко без кожицы помидоры.
  8. Тушим 10 минут, потом солим и перчим. Соус должен стать равномерной густой массой.
  9. Петрушку нарезать крупно и посыпать все, что на сковороде. Снимаем с огня. Немного даем постоять – и готово!

Остроту этого блюда, в принципе, вы выбираете сами, по своему вкусу. Ароматные фрикадельки в остром соусе готовятся просто и очень быстро: на все у вас уйдет не более 30 минут. Подавать на стол их можно с любым гарниром, летними салатами или маринованными овощами. Рецепты приготовления всех перечисленных блюд вы найдете на нашем сайте: заходите и выбирайте. Обязательно попробуйте это блюдо: оно понравится каждому!

Ароматные фрикадельки в остром соусе: никто не устоит

Приятного аппетита!!!

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