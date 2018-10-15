Потрясающий обед в пакете для всей семьи: все дело в соусе

Потрясающий обед в пакете для все семьи – это, по своей сути, известный всем вариант приготовления мяса и картошки в рукаве.

Но есть изюминка, которая сделает блюдо оригинальным и неповторимым на вкус: изумительный горчичный соус. Именно он играет главную роль при создании обеда: без него будет обычная картошка с мясом. Благодаря соусу, овощи и мясо приобретают вкус, в котором чувствуется и аромат лимона, и горчица, и пикантные запахи специй. Картошка рассыпчатая, мясо нежное – и все это в обалденном соусе.

Состав продуктов

10 клубней картофеля;

один килограмм мяса (любого);

две головки репчатого лука;

четыре куриных яйца;

250 миллилитров растительного масла;

50-100 грамм американской горчицы;

две чайных ложки горчицы с лимонным соком;

две чайные ложки соли;

одна столовая ложка сахара (или по вкусу);

одна чайная ложка сушеного базилика;

одна чайная ложка итальянских трав;

одна чайная ложка смеси перцев;

три зубчика чеснока;

1-2 столовых ложки яблочного уксуса (или по вкусу).

Потрясающий обед в пакете: пошаговый процесс приготовления

Начнем с приготовления соуса: в глубокую посуду вбиваем куриные яйца, вливаем растительное масло (у меня ароматное домашнее масло). Отправляем туда же американскую горчицу и горчицу с лимонным вкусом. Совет. Если не смогли купить американскую горчицу, тогда любите любую другую и смешайте ее с одной чайной ложкой соли. Добавляем в соус соль, базилик, итальянские травы, смесь перцев и пропущенный через пресс чеснок. Вливаем яблочный уксус, и все соединяем венчиком до однородного состояния (примерно одну минуту). Обязательно попробуйте на вкус и добавьте сахарный песок (по вкусу). Головки репчатого лука очищаем от шелухи и, в зависимости от размера, нарезаем тонкими полукольцами или четверть кольцами. Мякоть говядины, свинины (можно и курицу брать) нарезаем кусочками: чуть крупнее на гуляш. Крупный картофель очищаем, промываем и разрезаем вдоль на четыре части. В пакет для запекания выкладываем половину картошки, посыпаем ее половиной лука (разберите его на перышки), выкладываем мясо. Заливаем все половиной соуса. Опять повторяем слои: картофель, лук, мясо, оставшийся соус. Пакет заворачиваем, завязываем, кладем на бок и несколько раз переворачиваем: все перемешалось. Отправляем пакет на противень, делаем 3-4 надреза сверху. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. После того, как все приготовили, перекладываем блюдо (прямо в пакете) в красивую посуду, открываем пакет, посыпаем зеленью и подаем на стол.

Потрясающий обед в пакете – это блюдо для большой семьи (человек 7 накормить точно можно), которое готовится очень легко и просто. Никаких заморочек: порезали, залили соусом и забыли на 40 минут в духовке. Подавать можно с летними салатами или маринованными овощами: будет невероятно вкусно. Еще больше идей для завтрака, обеда или ужина вы найдете на нашем сайте: оставайтесь с нами.

Приятного всем аппетита.

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