Потрясающий обед в пакете для всей семьи: все дело в соусе

Потрясающий обед в пакете для все семьи – это, по своей сути, известный всем вариант приготовления мяса и картошки в рукаве.
Но есть изюминка, которая сделает блюдо оригинальным и неповторимым на вкус: изумительный горчичный соус. Именно он играет главную роль при создании обеда: без него будет обычная картошка с мясом. Благодаря соусу, овощи и мясо приобретают вкус, в котором чувствуется и аромат лимона, и горчица, и пикантные запахи специй. Картошка рассыпчатая, мясо нежное – и все это в обалденном соусе.
Состав продуктов
- 10 клубней картофеля;
- один килограмм мяса (любого);
- две головки репчатого лука;
- четыре куриных яйца;
- 250 миллилитров растительного масла;
- 50-100 грамм американской горчицы;
- две чайных ложки горчицы с лимонным соком;
- две чайные ложки соли;
- одна столовая ложка сахара (или по вкусу);
- одна чайная ложка сушеного базилика;
- одна чайная ложка итальянских трав;
- одна чайная ложка смеси перцев;
- три зубчика чеснока;
- 1-2 столовых ложки яблочного уксуса (или по вкусу).
Потрясающий обед в пакете: пошаговый процесс приготовления
- Начнем с приготовления соуса: в глубокую посуду вбиваем куриные яйца, вливаем растительное масло (у меня ароматное домашнее масло).
- Отправляем туда же американскую горчицу и горчицу с лимонным вкусом.
- Совет. Если не смогли купить американскую горчицу, тогда любите любую другую и смешайте ее с одной чайной ложкой соли.
- Добавляем в соус соль, базилик, итальянские травы, смесь перцев и пропущенный через пресс чеснок. Вливаем яблочный уксус, и все соединяем венчиком до однородного состояния (примерно одну минуту).
- Обязательно попробуйте на вкус и добавьте сахарный песок (по вкусу).
- Головки репчатого лука очищаем от шелухи и, в зависимости от размера, нарезаем тонкими полукольцами или четверть кольцами.
- Мякоть говядины, свинины (можно и курицу брать) нарезаем кусочками: чуть крупнее на гуляш.
- Крупный картофель очищаем, промываем и разрезаем вдоль на четыре части.
- В пакет для запекания выкладываем половину картошки, посыпаем ее половиной лука (разберите его на перышки), выкладываем мясо. Заливаем все половиной соуса.
- Опять повторяем слои: картофель, лук, мясо, оставшийся соус.
- Пакет заворачиваем, завязываем, кладем на бок и несколько раз переворачиваем: все перемешалось.
- Отправляем пакет на противень, делаем 3-4 надреза сверху.
- Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- После того, как все приготовили, перекладываем блюдо (прямо в пакете) в красивую посуду, открываем пакет, посыпаем зеленью и подаем на стол.
Потрясающий обед в пакете – это блюдо для большой семьи (человек 7 накормить точно можно), которое готовится очень легко и просто. Никаких заморочек: порезали, залили соусом и забыли на 40 минут в духовке. Подавать можно с летними салатами или маринованными овощами: будет невероятно вкусно. Еще больше идей для завтрака, обеда или ужина вы найдете на нашем сайте: оставайтесь с нами.
Приятного всем аппетита.
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии