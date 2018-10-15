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Потрясающий обед в пакете для всей семьи: все дело в соусе

Потрясающий обед в пакете для все семьи – это, по своей сути, известный всем вариант приготовления мяса и картошки в рукаве.

Но есть изюминка, которая сделает блюдо оригинальным и неповторимым на вкус: изумительный горчичный соус. Именно он играет главную роль при создании обеда: без него будет обычная картошка с мясом. Благодаря соусу, овощи и мясо приобретают вкус, в котором чувствуется и аромат лимона, и горчица, и пикантные запахи специй. Картошка рассыпчатая, мясо нежное – и все это в обалденном соусе.

Состав продуктов

  • 10 клубней картофеля;
  • один килограмм мяса (любого);
  • две головки репчатого лука;
  • четыре куриных яйца;
  • 250 миллилитров растительного масла;
  • 50-100 грамм американской горчицы;
  • две чайных ложки горчицы с лимонным соком;
  • две чайные ложки соли;
  • одна столовая ложка сахара (или по вкусу);
  • одна чайная ложка сушеного базилика;
  • одна чайная ложка итальянских трав;
  • одна чайная ложка смеси перцев;
  • три зубчика чеснока;
  • 1-2 столовых ложки яблочного уксуса (или по вкусу).

Потрясающий обед в пакете: пошаговый процесс приготовления 

  1. Начнем с приготовления соуса: в глубокую посуду вбиваем куриные яйца, вливаем растительное масло (у меня ароматное домашнее масло).
  2. Отправляем туда же американскую горчицу и горчицу с лимонным вкусом.
  3. Совет. Если не смогли купить американскую горчицу, тогда любите любую другую и смешайте ее с одной чайной ложкой соли.
  4. Добавляем в соус соль, базилик, итальянские травы, смесь перцев и пропущенный через пресс чеснок. Вливаем яблочный уксус, и все соединяем венчиком до однородного состояния (примерно одну минуту).
  5. Обязательно попробуйте на вкус и добавьте сахарный песок (по вкусу).
  6. Головки репчатого лука очищаем от шелухи и, в зависимости от размера, нарезаем тонкими полукольцами или четверть кольцами.
  7. Мякоть говядины, свинины (можно и курицу брать) нарезаем кусочками: чуть крупнее на гуляш.
  8. Крупный картофель очищаем, промываем и разрезаем вдоль на четыре части.
  9. В пакет для запекания выкладываем половину картошки, посыпаем ее половиной лука (разберите его на перышки), выкладываем мясо. Заливаем все половиной соуса.
  10. Опять повторяем слои: картофель, лук, мясо, оставшийся соус.
  11. Пакет заворачиваем, завязываем, кладем на бок и несколько раз переворачиваем: все перемешалось.
  12. Отправляем пакет на противень, делаем 3-4 надреза сверху.
  13. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  14. После того, как все приготовили, перекладываем блюдо (прямо в пакете) в красивую посуду, открываем пакет, посыпаем зеленью и подаем на стол.

Потрясающий обед в пакете – это блюдо для большой семьи (человек 7 накормить точно можно), которое готовится очень легко и просто. Никаких заморочек: порезали, залили соусом и забыли на 40 минут в духовке. Подавать можно с летними салатами или маринованными овощами: будет невероятно вкусно. Еще больше идей для завтрака, обеда или ужина вы найдете на нашем сайте: оставайтесь с нами.

Потрясающий обед в пакете для всей семьи: все дело в соусе

Приятного всем аппетита.

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