Салат Чафан. Знаменитое сибирское блюдо, которое может заменить полноценный приём пищи

Салат Чафан универсальное блюдо, которое подойдёт на каждый день, а также может стать украшением праздничного стола.
Салат Чафан: ингредиенты
- Белокочанная капуста – 200 г. (двести грамм)
- Морковь – 100 г. (сто грамм)
- Петрушка – 20 г. (двадцать грамм)
- Свекла – 100 г. (сто грамм)
- Картофель – 200 г. (двести грамм)
- Говядина – 300 г. (триста грамм)
- Перец чёрный (молотый) – ¼ ч. л. (одна четверть чайной ложки)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Петрушка – 20 г. (двадцать грамм)
- Укроп – 30 г. (тридцать грамм)
- Смесь перцев – 1 щеп. (одна щепотка)
- Майонез – 70 г. (семьдесят грамм)
- масло подсолнечное – 100 мл. (сто миллилитров)
- Чеснок – 3 зуб. (три зубчика)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Картофель очистите и нарежьте соломкой. Поджарьте до готовности на подсолнечном масле.
- На тёрке для корейской моркови натрите или тонко нарежьте морковь и свеклу. Нашинкуйте и немного разомните руками капусту.
- Нарежьте тонкими полосками говядину и к ней добавьте перец и соль. Мясо поджарьте на сковороде.
- Тонкой соломкой нарежьте репчатый лук. К нему добавьте уксус и соль. Разомните руками лук и оставьте мариноваться 5 минут.
- В миску добавьте все заготовки, майонез, выдавленный чеснок и смесь перцев. Салат перемешайте и по желанию украсьте зеленью.
Салат Чафан прекрасное блюдо к праздничному столу.
Надеемся Вам понравится!
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