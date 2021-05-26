Мясные штрули. Вкусный и быстрый ужин из простых продуктов с фаршем

Мясные штрули готовятся очень быстро и могут заменить обед или ужин.
Мясные штрули: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 370 гр. (триста семьдесят грамм)
- Вода — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль
Начинка:
- Любой фарш — 300 гр. (триста грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Картофель — по желанию
- Соль, перец — по вкусу
- Специи — по желанию
Рецепт приготовления:
- Растворите в тёплой воде соль, влейте растительное масло, добавьте яйцо.
- Просейте муку и частями введите в массу, вымесите тесто, как для пельменей. Тесто накройте и оставьте на 30 минут.
- Мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке и обжарьте на растительном масле.
- Заправьте фарш солью и перцем, добавьте специи, все тщательно перемешайте.
- Введите в фарш половину овощной зажарки и перемешайте.
- При желании картофель порежьте на кусочки и отправить в сковороду к овощам.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт. Фарш выложите ровным слоем и сверните рулет.
- Нарежьте рулет на порционные рулетики и выложите слоем на картофель в сковороде.
- Налейте около 200 мл. воды и накройте крышкой.
- После того, как вода закипит, уменьшите огонь и тушите 30 минут.
- Украсьте блюдо зеленью при подаче.
Мясные штрули — сытное и ароматное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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