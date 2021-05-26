Скатерть-Самобранка

5 375 подписчиков

Мясные штрули. Вкусный и быстрый ужин из простых продуктов с фаршем

Мясные штрули готовятся очень быстро и могут заменить обед или ужин.

Мясные штрули: ингредиенты

Мясные штрули

Тесто:

  1. Мука — 370 гр. (триста семьдесят грамм)
  2. Вода — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Соль

Начинка:

  1. Любой фарш — 300 гр. (триста грамм)
  2. Лук — 1 шт. (одна штука)
  3. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  4. Картофель — по желанию
  5. Соль, перец — по вкусу
  6. Специи — по желанию

Рецепт приготовления:

Мясные штрули. Вкусный и быстрый ужин из простых продуктов с фаршем 3

  • Растворите в тёплой воде соль, влейте растительное масло,  добавьте яйцо.
  • Просейте муку и частями введите в массу, вымесите тесто, как для пельменей. Тесто накройте и оставьте на 30 минут.
  • Мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке и обжарьте на растительном масле.
  • Заправьте фарш солью и перцем, добавьте специи, все тщательно перемешайте.
  • Введите в фарш половину овощной зажарки и  перемешайте.
  • При желании картофель порежьте на кусочки и отправить в сковороду к овощам.
  • Раскатайте тесто в тонкий пласт. Фарш выложите ровным слоем и сверните рулет.
  • Нарежьте рулет на порционные рулетики и выложите слоем на картофель в сковороде.
  • Налейте около 200 мл. воды и накройте крышкой.
  • После того, как вода закипит, уменьшите огонь и тушите 30 минут.
  • Украсьте блюдо зеленью при подаче.

Мясные штрули — сытное и ароматное блюдо.

Мясные штрули. Вкусный и быстрый ужин из простых продуктов с фаршем 4

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх