Как приготовить нежные мягкие отбивные

Нежные отбивные, которые по зубам даже малышам! Так Вы еще не готовили!
Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить отбивные из свинины. … Настало время открывать занавес и делиться секретами приготовления свиных отбивных, которые буквально таят во рту..
Ингредиенты:
- Свинина(600-700 гр)
- молоко
- 1 яйцо
- соль
- перец
- сахар
- мука
Приготовление:
- Свинину нарезать на куски и отбить хорошо.
- Смешиваем все ингредиенты по 1 ч.л. — сахар, соль, перец и натереть полученной смесью отбивные.
- Затем, не удивляйтесь, кладем отбивные в тарелку и заливаем их молоком, оставляем на 3 часа.
- После, берем мясо и обмакиваем сначала в муку, потом в яйцо и на сковороду. Жарим на подсолнечном масле.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии