Скатерть-Самобранка

5 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как приготовить нежные мягкие отбивные

Нежные отбивные, которые по зубам даже малышам! Так Вы еще не готовили!

Как приготовить нежные мягкие отбивные

Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить отбивные из свинины. … Настало время открывать занавес и делиться секретами приготовления свиных отбивных, которые буквально таят во рту..

Ингредиенты:

  • Свинина(600-700 гр)
  • молоко
  • 1 яйцо
  • соль
  • перец
  • сахар
  • мука

Приготовление:

  1. Свинину нарезать на куски и отбить хорошо.
  2. Смешиваем все ингредиенты по 1 ч.л. — сахар, соль, перец и натереть полученной смесью отбивные.
  3. Затем, не удивляйтесь, кладем отбивные в тарелку и заливаем их молоком, оставляем на 3 часа.
  4. После, берем мясо и обмакиваем сначала в муку, потом в яйцо и на сковороду. Жарим на подсолнечном масле.

Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх