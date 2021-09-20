Котлеты не прожарились внутри, как исправить ситуацию. Советы домохозяек

Часто бывает так, что красивая, румяная и очень аппетитная котлетка снаружи, оказывается не прожаренной внутри и это сильно расстраивает каждую хозяйку.

Прожаренные котлетки будут равномерного серовато-коричневатого цвета без розовых прожилок сырого мяса. Сырые котлеты также истекают бурым с розовым соком, а вот готовые закуски, выделяют прозрачные, светлые жидкости.

Залог готовности котлет – точное соблюдение рецепта: если указано время готовки, его всегда соблюдают и готовят точное количество минут с каждой стороны.

К примеру, свиной фарш обжаривается от 20 до 30 минут, куриный или рыбные котлеты готовятся около 10 минут.

Чтобы не расстроится из-за недожаренного блюда, рекомендуется тушить: так котлеты точно будут готовы, да и станут полезнее, т.к. в процессе обработки паром, распадаются канцерогены растительного масла, которые появляются в процессе воздействия высокой температуры на масла.

Не стоит верить рецептам готовки котлет в микроволновой печи: они получаются сухими, не дают необходимого результата обработки фарша, лучше используйте классические способы – сковороду, духовку и мультиварку.