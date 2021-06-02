Голубцы теперь готовлю из пекинской капусты и запекаю в духовке (получаются нежнее, чем из обычной и готовить проще)

Пекинская капуста подходит не только для салатов, из нее можно сделать вкусные голубцы, которые я запекаю в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

пекинская капуста, 1 шт;

фарш, 400 г;

изюм, 50 г;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Фарш можно брать любой по вашему вкусу.

Капусту разбираем на листья и заливаем на пару минут кипятком, чтобы они стали мягкими.

Фарш смешиваем с яйцом и изюмом, специями, солью.

Совет: изюм берите без косточек и если у вас он сильно сухой, предварительно запарьте его кипятком.

Фаршируем листья капусты фаршем и заворачиваем как обычно это делаете с простой капустой.

Выкладываем голубцы в форму для запекания в один слой: сок, который будет выделяться, станет жидкостью, в которой блюдо будет тушиться. Можно еще полить растительным маслом.

Запекаем при 170 градусах в течение 40 минут.