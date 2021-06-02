Голубцы теперь готовлю из пекинской капусты и запекаю в духовке (получаются нежнее, чем из обычной и готовить проще)

Пекинская капуста подходит не только для салатов, из нее можно сделать вкусные голубцы, которые я запекаю в духовке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- пекинская капуста, 1 шт;
- фарш, 400 г;
- изюм, 50 г;
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное, соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Фарш можно брать любой по вашему вкусу.
Капусту разбираем на листья и заливаем на пару минут кипятком, чтобы они стали мягкими.
Фарш смешиваем с яйцом и изюмом, специями, солью.
Совет: изюм берите без косточек и если у вас он сильно сухой, предварительно запарьте его кипятком.
Фаршируем листья капусты фаршем и заворачиваем как обычно это делаете с простой капустой.
Выкладываем голубцы в форму для запекания в один слой: сок, который будет выделяться, станет жидкостью, в которой блюдо будет тушиться. Можно еще полить растительным маслом.
Запекаем при 170 градусах в течение 40 минут.
При подаче посыпаем блюдо зеленью, можно приготовить соус из сметаны и горчицы, будет очень вкусно и ароматно. Подаю к отварной картошке с укропом.
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