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Голубцы теперь готовлю из пекинской капусты и запекаю в духовке (получаются нежнее, чем из обычной и готовить проще)

Пекинская капуста подходит не только для салатов, из нее можно сделать вкусные голубцы, которые я запекаю в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • пекинская капуста, 1 шт;
  • фарш, 400 г;
  • изюм, 50 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • масло растительное, соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Фарш можно брать любой по вашему вкусу.

Капусту разбираем на листья и заливаем на пару минут кипятком, чтобы они стали мягкими.

Фарш смешиваем с яйцом и изюмом, специями, солью.

Совет: изюм берите без косточек и если у вас он сильно сухой, предварительно запарьте его кипятком.

Фаршируем листья капусты фаршем и заворачиваем как обычно это делаете с простой капустой.

Голубцы теперь готовлю из пекинской капусты и запекаю в духовке (получаются нежнее, чем из обычной и готовить проще)

Выкладываем голубцы в форму для запекания в один слой: сок, который будет выделяться, станет жидкостью, в которой блюдо будет тушиться. Можно еще полить растительным маслом.

Голубцы теперь готовлю из пекинской капусты и запекаю в духовке (получаются нежнее, чем из обычной и готовить проще)

Запекаем при 170 градусах в течение 40 минут.

Голубцы теперь готовлю из пекинской капусты и запекаю в духовке (получаются нежнее, чем из обычной и готовить проще)

При подаче посыпаем блюдо зеленью, можно приготовить соус из сметаны и горчицы, будет очень вкусно и ароматно. Подаю к отварной картошке с укропом.

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