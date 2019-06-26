Если вы любите несладкую выпечку, тогда этот пирог точно для вас, ну просто объедение

Ингредиенты:

Консервированный тунец 400 г

Слоеное тесто 500 г

Твердый сыр 200 г

Картофельное пюре 150 г

Лук 2 шт.

Шпинат 200 г

Яйцо 1 шт.

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Петрушка 0,5 пуч.

Приготовление:

Закипятите воду и проварите шпинат (3 минуты).

Отцедите шпинат и нарежьте. Рыбу разомните вместе с маслом, сюда потрите сыр, добавьте картофельное пюре, лук и зелень, посолите и поперчите.

Тесто разморозьте и раскатайте в прямоугольник, в центр которого выложите сначала рыбу, а сверху шпинат, по желанию сверните все в рулет и сделайте прорезы сверху и смажьте яйцом.

Выпекайте в разогретой духовке (200 градусов) где-то полчаса.

Приятного аппетита!!!