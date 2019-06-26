Если вы любите несладкую выпечку, тогда этот пирог точно для вас, ну просто объедение

Ингредиенты:
Консервированный тунец 400 г
Слоеное тесто 500 г
Твердый сыр 200 г
Картофельное пюре 150 г
Лук 2 шт.
Шпинат 200 г
Яйцо 1 шт.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Петрушка 0,5 пуч.
Приготовление:
Закипятите воду и проварите шпинат (3 минуты).
Отцедите шпинат и нарежьте. Рыбу разомните вместе с маслом, сюда потрите сыр, добавьте картофельное пюре, лук и зелень, посолите и поперчите.
Тесто разморозьте и раскатайте в прямоугольник, в центр которого выложите сначала рыбу, а сверху шпинат, по желанию сверните все в рулет и сделайте прорезы сверху и смажьте яйцом.
Выпекайте в разогретой духовке (200 градусов) где-то полчаса.
Приятного аппетита!!!
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