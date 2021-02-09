Вергуны на кефире: просто и легко!

Вергуны на кефире! Многим знакомы с самого детства. Обязательно рекомендуем приготовить их, и хорошие воспоминания непременно будут Вам обеспечены.

Что же это такое Вергуны на Кефире

Вергуны – уникальные кондитерские творения, которые обязательно присутствуют в украинской кухне. Готовятся они без дрожжей и похожи на хворост.

Только в отличие от хвороста тесто вергунов содержит больше яиц и меньше масла. Припудренные сахарной пудрой вергуны, неотразимы на вкус и дарят истинное удовольствие.

Вергуны на кефире: ингредиенты

четыреста грамм муки

полтора стакана кефира

среднее яйцо

четверть стакана сахарного песка

пятьдесят грамм масла

семь грамм соды

два с половиной стакана растительного масла

сахарная пудра – для посыпки

Вергуны на кефире: порядок приготовления

Разбить в глубокую миску яйцо и присыпать его солью. В ту же миску насыпать сахарный песок. Хорошенечко все взбить вилочкой или же венчиком.

Добавить в миску кефир и снова все перемешать.

Добавить соды и перемешать.

Сливочное масло заранее растопить на водяной бане и добавить к остальным компонентам. Вновь все перемешать.

Муку по порциям просеивать через сито в миску. В процессе нужно вымешивать тесто сначала венчиком, а потом, когда тесто станет уже более крутым, руками. Тесто должны получить однородной консистенции, и оно должно немного липнуть к рукам. В данном случае лучше положить муки меньше, чем больше.

Тесто должны получить однородной консистенции, и оно должно немного липнуть к рукам. В данном случае лучше положить муки меньше, чем больше. Миску накрыть сверху полиэтиленовой пленкой или же полотенчиком. Отложить миску, чтобы тесто отдохнуло.

Через четверть часа достать тесто, выложить на рабочую поверхность, заранее припыленную мукой.

Тесто поделить пополам. Каждую половинку раскатать при помощи скалки в тонкий пласт. Толщина пласта должна получиться приблизительно 3 миллиметра.

Полученные пласты разрезать вначале поперек на полоски, шириной в 4 сантиметра. Затем полоски разрезать наискосок, чтобы получились ромбики.

Каждый ромбик посередине надрезать. Провести один из острых свободных концов ромбика через этот надрез.

В глубокую сковороду налить растительное масло. Разогреть масло до температуры 180°С. Если в наличии нету градусника, то научим маленькому фокусу с деревянной палочкой: при погружении палочки в разогретое масло должны пойти маленькие пузырики, и масло не должно дымить!

В подогретое до нужной температуры масло аккуратно выложить вергуны. Прожаривать их, периодично переворачивая до появления румяного цвета.

Готовые вергуны вынуть при помощи щипчиков на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло сошло.

Переложить вергуны на красивую тарелочку, присыпать их сахарной пудрой и можно подавать к столу.

Вергуны на кефире: готовы

Ну все, возьмите по чашечке чая, садитесь со своей семьей у телевизора и получайте истинное удовольствие!

Вергуны на кефире: видео рецепт