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Вергуны на кефире: просто и легко!

Вергуны на кефире! Многим знакомы с самого детства. Обязательно рекомендуем приготовить их, и хорошие воспоминания непременно будут Вам обеспечены.

Что же это такое Вергуны на Кефире

Вергуны – уникальные кондитерские творения, которые обязательно присутствуют в украинской кухне. Готовятся они без дрожжей и похожи на хворост.

Только в отличие от хвороста тесто вергунов содержит больше яиц и меньше масла. Припудренные сахарной пудрой вергуны, неотразимы на вкус и дарят истинное удовольствие.

Вергуны на кефире

Вергуны на кефире: ингредиенты

  • четыреста грамм муки
  • полтора стакана кефира
  • среднее яйцо
  • четверть стакана сахарного песка
  • пятьдесят грамм масла
  • семь грамм соды
  • два с половиной стакана растительного масла
  • сахарная пудра – для посыпки

Вергуны на кефире: порядок приготовления

  • Разбить в глубокую миску яйцо и присыпать его солью. В ту же миску насыпать сахарный песок. Хорошенечко все взбить вилочкой или же венчиком.
  • Добавить в миску кефир и снова все перемешать.
  • Добавить соды и перемешать.
  • Сливочное масло заранее растопить на водяной бане и добавить к остальным компонентам. Вновь все перемешать.
  • Муку по порциям просеивать через сито в миску. В процессе нужно вымешивать тесто сначала венчиком, а потом, когда тесто станет уже более крутым, руками.
    Тесто должны получить однородной консистенции, и оно должно немного липнуть к рукам. В данном случае лучше положить муки меньше, чем больше.
  • Миску накрыть сверху полиэтиленовой пленкой или же полотенчиком. Отложить миску, чтобы тесто отдохнуло.

Вергуны на кефире

  • Через четверть часа достать тесто, выложить на рабочую поверхность, заранее припыленную мукой.
  • Тесто поделить пополам. Каждую половинку раскатать при помощи скалки в тонкий пласт. Толщина пласта должна получиться приблизительно 3 миллиметра.
  • Полученные пласты разрезать вначале поперек на полоски, шириной в 4 сантиметра. Затем полоски разрезать наискосок, чтобы получились ромбики.
  • Каждый ромбик посередине надрезать. Провести один из острых свободных концов ромбика через этот надрез.

Вергуны на кефире: просто и легко!

  • В глубокую сковороду налить растительное масло. Разогреть масло до температуры 180°С. Если в наличии нету градусника, то научим маленькому фокусу с деревянной палочкой: при погружении палочки в разогретое масло должны пойти маленькие пузырики, и масло не должно дымить!
  • В подогретое до нужной температуры масло аккуратно выложить вергуны. Прожаривать их, периодично переворачивая до появления румяного цвета.
  • Готовые вергуны вынуть при помощи щипчиков на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло сошло.

Переложить вергуны на красивую тарелочку, присыпать их сахарной пудрой и можно подавать к столу.

Вергуны на кефире: готовы

Ну все, возьмите по чашечке чая, садитесь со своей семьей у телевизора и получайте истинное удовольствие!

Вергуны на кефире: видео рецепт

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