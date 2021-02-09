Вергуны на кефире: просто и легко!

Вергуны на кефире! Многим знакомы с самого детства. Обязательно рекомендуем приготовить их, и хорошие воспоминания непременно будут Вам обеспечены.
Что же это такое Вергуны на Кефире
Вергуны – уникальные кондитерские творения, которые обязательно присутствуют в украинской кухне. Готовятся они без дрожжей и похожи на хворост.
Только в отличие от хвороста тесто вергунов содержит больше яиц и меньше масла. Припудренные сахарной пудрой вергуны, неотразимы на вкус и дарят истинное удовольствие.
Вергуны на кефире: ингредиенты
- четыреста грамм муки
- полтора стакана кефира
- среднее яйцо
- четверть стакана сахарного песка
- пятьдесят грамм масла
- семь грамм соды
- два с половиной стакана растительного масла
- сахарная пудра – для посыпки
Вергуны на кефире: порядок приготовления
- Разбить в глубокую миску яйцо и присыпать его солью. В ту же миску насыпать сахарный песок. Хорошенечко все взбить вилочкой или же венчиком.
- Добавить в миску кефир и снова все перемешать.
- Добавить соды и перемешать.
- Сливочное масло заранее растопить на водяной бане и добавить к остальным компонентам. Вновь все перемешать.
- Муку по порциям просеивать через сито в миску. В процессе нужно вымешивать тесто сначала венчиком, а потом, когда тесто станет уже более крутым, руками. Тесто должны получить однородной консистенции, и оно должно немного липнуть к рукам. В данном случае лучше положить муки меньше, чем больше.
- Миску накрыть сверху полиэтиленовой пленкой или же полотенчиком. Отложить миску, чтобы тесто отдохнуло.
- Через четверть часа достать тесто, выложить на рабочую поверхность, заранее припыленную мукой.
- Тесто поделить пополам. Каждую половинку раскатать при помощи скалки в тонкий пласт. Толщина пласта должна получиться приблизительно 3 миллиметра.
- Полученные пласты разрезать вначале поперек на полоски, шириной в 4 сантиметра. Затем полоски разрезать наискосок, чтобы получились ромбики.
- Каждый ромбик посередине надрезать. Провести один из острых свободных концов ромбика через этот надрез.
- В глубокую сковороду налить растительное масло. Разогреть масло до температуры 180°С. Если в наличии нету градусника, то научим маленькому фокусу с деревянной палочкой: при погружении палочки в разогретое масло должны пойти маленькие пузырики, и масло не должно дымить!
- В подогретое до нужной температуры масло аккуратно выложить вергуны. Прожаривать их, периодично переворачивая до появления румяного цвета.
- Готовые вергуны вынуть при помощи щипчиков на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло сошло.
Переложить вергуны на красивую тарелочку, присыпать их сахарной пудрой и можно подавать к столу.
Вергуны на кефире: готовы
Ну все, возьмите по чашечке чая, садитесь со своей семьей у телевизора и получайте истинное удовольствие!
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