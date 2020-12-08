Добавляю специи и сворачиваю рулетом. Готовлю ветчину за копейки, вкуснее колбасы

Чтобы сделать очень вкусную мясную закуску, совсем необязательно покупать дорогое свиное мясо или говядину. Достаточно взять хорошую свиную рульку, освободить ее от костей и вся, добавить специи с чесноком и вкусный, ароматный рулет у вас на столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиная рулька, 1 шт;

соль, 1 ч.л;

перец, чеснок сухой и разные приправы по 0.5 ч.л;

чеснок свежий, 6 зубчиков;

лук, 1 шт;

перец горшком, лавровый лист, 2 шт;

соль, 1 ст.лл.

Процесс приготовления

Рульку моем, шкурку чистим острым ножом и просушиваем бумажными полотенцами.

Аккуратно вырезаем из мяса кости, вырезаем мясо и каждый кусок вместе с шкуркой отбиваем.

Смешиваем соль с перцем, разными приправами для мяса, сухим чесноком.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока.

Втираем эту смесь в мясо и в шкурку с внутренней стороны. Выкладываем немного чеснока и втираем его.

На шкурку выкладываем мясо, также посыпаем специями и чесноком.

Сворачиваем плотный рулет, который обвязываем нитью и оборачиваем пищевой пленкой.

Отправляем в холодильник на 6 часов.

Снимаем пленку.

В кастрюлю укладываем рулет, целую луковицу, лавровый лист и перец горошком, соль.

Заливаем воду так, чтобы она покрыла рулет.

Варим после закипания на небольшом огне в течение 2 – 2.5 часа.

Вынимаем из рассола, остужаем, накрываем пленкой и отправляем на ночь в холодильник.

Нарезаем ломтиками, выкладываем красиво на блюдо и подаем к столу вместе с другими закусками.