Нежнейшая скумбрия горячего посола. Рыба получается такой вкусной, что не стыдно и рецептом поделиться

Особенность рецепта в том. Что дело будем иметь с горячим маринадом, которым и заливаем рыбку. В принципе, рецепт простой, быстрый, но и очень вкусный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 1 шт;

вода, 200 мл;

морковь и лук по 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

соевый соус, 100 мл;

перец горошком, кориандр, душистый перец, лавровый лист, четверть лимона, свежий укроп.

Процесс приготовления

Скумбрию разделываем на филе.

Морковь, лук и чеснок режем небольшими кусочками, укроп рубим.

В воду бросаем овощи, укроп, все специи, выжимаем лимон.

Доводим эту массу до кипения, варим пару минут и выключаем плиту.

Обязательно попробуйте маринад и если необходимо, добавьте соль.

Филе рыбы кладем в удобную емкость и заливаем горячим маринадом, оставляем остыть на столе, потом отправляем на ночь в холодное место.

Вынимаем из рассола, поливаем растительным маслом и посыпаем тонкими колечками лука и подаем с картофелем отварным или запеченным, можно и сварить в мундирах.