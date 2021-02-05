Скатерть-Самобранка

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Нежнейшая скумбрия горячего посола. Рыба получается такой вкусной, что не стыдно и рецептом поделиться

Особенность рецепта в том. Что дело будем иметь с горячим маринадом, которым и заливаем рыбку. В принципе, рецепт простой, быстрый, но и очень вкусный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • скумбрия, 1 шт;
  • вода, 200 мл;
  • морковь и лук по 1 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • соевый соус, 100 мл;
  • перец горошком, кориандр, душистый перец, лавровый лист, четверть лимона, свежий укроп.

Процесс приготовления

Скумбрию разделываем на филе.

Морковь, лук и чеснок режем небольшими кусочками, укроп рубим.

В воду бросаем овощи, укроп, все специи, выжимаем лимон.

Доводим эту массу до кипения, варим пару минут и выключаем плиту.

Нежнейшая скумбрия горячего посола. Рыба получается такой вкусной, что не стыдно и рецептом поделиться

Обязательно попробуйте маринад и если необходимо, добавьте соль.

Филе рыбы кладем в удобную емкость и заливаем горячим маринадом, оставляем остыть на столе, потом отправляем на ночь в холодное место.

Вынимаем из рассола, поливаем растительным маслом и посыпаем тонкими колечками лука и подаем с картофелем отварным или запеченным, можно и сварить в мундирах.

Нежнейшая скумбрия горячего посола. Рыба получается такой вкусной, что не стыдно и рецептом поделиться

 

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