Баклажаны в виде грибочков. Майонезный соус отлично сочетается с баклажанами и придаёт им особый вкус

Баклажаны в виде грибочков с майонезом обязательно понравится тем, кто любит кушать баклажаны. Это блюдо не для тех, кто сидит на диете. Оно очень вкусное и сытное. Готовьте дома овощи почаще и радуйте близких новыми рецептами.

Баклажаны в виде грибочков : ингредиенты

Баклажаны- 6 кг. (шесть килограмм) Растительное масло без запаха– примерно 400 гр. (четыреста грамм) Уксус 9% — 100 гр. (сто грамм) Лук- 2,5 кг. (два с половиной килограмм) Майонез, тот который Вам нравится – 500 мл. (пятьсот миллилитров) Чёрный перец- 1 ч. л. (одна чайная ложка) Соль -по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:

Очистить баклажаны, порезать на кубики средней величины, сверху насыпать две горсти соли и на один час отложить в сторону.

Очищенный лук нарезать соломкой и обжарить до золотистого цвета.

Хорошо отжать баклажаны и обжарить на сильном огне, часто помешивая, чтобы сильно не зажарились.

Положить готовые овощи в удобную миску, приправить перцем, уксусом и майонезом, перемешать, если есть необходимость – добавить соль.

Готовый салат разложить по 0,5 л банкам, стерилизовать 40 минут. Затем банки закатать, накрыть сверху одеялом и оставить до полного остывания.

Баклажаны в виде грибочков удивят Вас своим вкусом.

Приятного аппетита!