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Баклажаны в виде грибочков. Майонезный соус отлично сочетается с баклажанами и придаёт им особый вкус

Баклажаны в виде грибочков с майонезом обязательно понравится тем, кто любит кушать баклажаны. Это блюдо не для тех, кто сидит на диете. Оно очень вкусное и сытное. Готовьте дома овощи почаще и радуйте близких новыми рецептами.

Баклажаны в виде грибочков : ингредиенты

Баклажаны в виде грибочков

  1. Баклажаны- 6 кг. (шесть килограмм)
  2. Растительное масло  без запаха– примерно 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Уксус 9% — 100 гр. (сто грамм)
  4. Лук- 2,5 кг. (два с половиной килограмм)
  5. Майонез, тот который Вам нравится – 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  6. Чёрный перец- 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Соль -по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:

  • Очистить баклажаны, порезать на кубики средней величины, сверху насыпать две горсти соли и на один час отложить в сторону.
  • Очищенный лук нарезать соломкой и обжарить до золотистого цвета.
  • Хорошо отжать баклажаны и обжарить на сильном огне, часто помешивая, чтобы сильно не зажарились.
  • Положить готовые овощи в удобную миску, приправить перцем, уксусом и майонезом, перемешать, если есть необходимость – добавить соль.
  • Готовый салат разложить по 0,5 л банкам, стерилизовать 40 минут. Затем банки закатать, накрыть сверху одеялом и оставить до полного остывания.

Баклажаны в виде грибочков удивят Вас своим вкусом.

Баклажаны в виде грибочков. Майонезный соус отлично сочетается с баклажанами и придаёт им особый вкус 2

Приятного аппетита!

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