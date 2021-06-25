Скатерть-Самобранка

5 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    в перечне скорее всего забыли написать, но в приготовлении лук указан в пп.1,5Драники, которые ...
  • ира
    спасибо за рецепт!Совершенно не сму...
  • ира
    cпасибо за рецепт, надо попробовать приготовитьГотовлю кабачки п...

Закусочный кексы Довольный муж. Отличная закуска, для дома и пикника

Закусочный кексы Довольный муж получается очень оригинальным и вкусным блюдом, которое Вам непременно понравится.

Закусочный кексы Довольный муж: ингредиенты

Закусочный кексы Довольный муж

Для теста:

  1. Мука – 170 гр (сто семьдесят грамм)
  2. Сметана 20%- 200 гр (двести грамм)
  3. Яйцо – 2 шт (две шт)
  4. Разрыхлитель – 5 гр (пять грамм)
  5. Топлёное масло -30 гр (тридцать грамм)
  6. Соль- 0,25 ч. л. (четверть чайной ложки)

Для добавки:

  1. Охотничьи колбаски-2 шт. (две штуки)
  2. Консервированная кукуруза- 2 ст. л. (две столовые ложки)
  3. Тмин-1 щеп (одна щепотка)
  4. Зелёный лук -1 горсть (одна горсть)
  5. Хмели-сунели-2 щеп. (две щепотки)
  6. Куркума- 1 щеп. (одна щепотка)
  7. Карри -2 щеп. (две щепотки)

Способ приготовления:

Закусочный кексы Довольный муж. Отличная закуска, для дома и пикника 6

  • Вбейте в сметану яйца и посолите, затем добавьте почти всю муку с разрыхлителем.
  • Растопленное масло влейте в мучную массу, добавьте оставшуюся муку и перемешайте.
  • Нарежьте колбаски и лук, добавьте в тесто вместе с кукурузой.
  • Добавьте специи и формируйте кексы в формах. Можете использовать разные формы.
  • Сверху потрите немного тмина и 30 минут выпекайте при температуре 175 градусов.

Закусочный кексы Довольный муж. Отличная закуска, для дома и пикника 7

Если Вам очень хочется, можно добавить какие-нибудь соусы или овощи, с окрошкой или кефиром будет очень вкусно. Но не запивай кексы соком или сладкой водой, чтобы не перебить весь вкус.

Закусочный кексы Довольный муж — просто, но вкусно

Закусочный кексы Довольный муж. Отличная закуска, для дома и пикника 8

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх