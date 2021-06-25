Закусочный кексы Довольный муж. Отличная закуска, для дома и пикника

Закусочный кексы Довольный муж получается очень оригинальным и вкусным блюдом, которое Вам непременно понравится.

Закусочный кексы Довольный муж: ингредиенты

Для теста:

Мука – 170 гр (сто семьдесят грамм) Сметана 20%- 200 гр (двести грамм) Яйцо – 2 шт (две шт) Разрыхлитель – 5 гр (пять грамм) Топлёное масло -30 гр (тридцать грамм) Соль- 0,25 ч. л. (четверть чайной ложки)

Для добавки:

Охотничьи колбаски-2 шт. (две штуки) Консервированная кукуруза- 2 ст. л. (две столовые ложки) Тмин-1 щеп (одна щепотка) Зелёный лук -1 горсть (одна горсть) Хмели-сунели-2 щеп. (две щепотки) Куркума- 1 щеп. (одна щепотка) Карри -2 щеп. (две щепотки)

Способ приготовления:

Вбейте в сметану яйца и посолите, затем добавьте почти всю муку с разрыхлителем.

Растопленное масло влейте в мучную массу, добавьте оставшуюся муку и перемешайте.

Нарежьте колбаски и лук, добавьте в тесто вместе с кукурузой.

Добавьте специи и формируйте кексы в формах. Можете использовать разные формы.

Сверху потрите немного тмина и 30 минут выпекайте при температуре 175 градусов.

Если Вам очень хочется, можно добавить какие-нибудь соусы или овощи, с окрошкой или кефиром будет очень вкусно. Но не запивай кексы соком или сладкой водой, чтобы не перебить весь вкус.

Закусочный кексы Довольный муж — просто, но вкусно

Готовьте на здоровье!