Закусочный кексы Довольный муж. Отличная закуска, для дома и пикника

Закусочный кексы Довольный муж получается очень оригинальным и вкусным блюдом, которое Вам непременно понравится.
Закусочный кексы Довольный муж: ингредиенты
Для теста:
- Мука – 170 гр (сто семьдесят грамм)
- Сметана 20%- 200 гр (двести грамм)
- Яйцо – 2 шт (две шт)
- Разрыхлитель – 5 гр (пять грамм)
- Топлёное масло -30 гр (тридцать грамм)
- Соль- 0,25 ч. л. (четверть чайной ложки)
Для добавки:
- Охотничьи колбаски-2 шт. (две штуки)
- Консервированная кукуруза- 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Тмин-1 щеп (одна щепотка)
- Зелёный лук -1 горсть (одна горсть)
- Хмели-сунели-2 щеп. (две щепотки)
- Куркума- 1 щеп. (одна щепотка)
- Карри -2 щеп. (две щепотки)
Способ приготовления:
- Вбейте в сметану яйца и посолите, затем добавьте почти всю муку с разрыхлителем.
- Растопленное масло влейте в мучную массу, добавьте оставшуюся муку и перемешайте.
- Нарежьте колбаски и лук, добавьте в тесто вместе с кукурузой.
- Добавьте специи и формируйте кексы в формах. Можете использовать разные формы.
- Сверху потрите немного тмина и 30 минут выпекайте при температуре 175 градусов.
Если Вам очень хочется, можно добавить какие-нибудь соусы или овощи, с окрошкой или кефиром будет очень вкусно. Но не запивай кексы соком или сладкой водой, чтобы не перебить весь вкус.
Закусочный кексы Довольный муж — просто, но вкусно
Готовьте на здоровье!
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