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Домашняя халва из семечек. Лакомство, которое не сравнится с магазинным

Домашняя халва из семечек — прекрасный завтрак для всей семьи.

Домашняя халва из семечек: ингредиенты

Домашняя халва из семечек

  1. Мука – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Очищенные семена подсолнечника – 200 г. (двести грамм)
  3. Растительное масло – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  4. Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
  5. Вода – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  6. Ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  • Промойте очищенные семена подсолнуха и слейте воду.
  • Семечки выложите на разогретую сковороду без масла и слегка поджарьте. Готовые  семечки перекрутите через мясорубку, кофемолку или блендер.
  • Сковороду снова разогрейте. Муку высыпьте на сухую сковороду и поджарьте до золотистого цвета. Постоянно помешивайте муку. Перемешайте муку с семечками и снова пропустите через мясорубку или блендер. По желанию добавьте арахис.
  • Для сиропа смешайте в отдельной посуде воду с сахаром. Посуду с сиропом поставьте на огонь и дождитесь, пока полностью растворится сахар, и несколько минут проварите смесь. В семечки вылейте сироп.
  • В массу добавьте растительное масло и ванильный сахар. Тщательно всё перемешайте.
  • Готовую халву переложите в форму. Накройте пергаментом или фольгой и сверху поставьте гнет. Халву отправьте в холодильник на 10 часов.

Домашняя халва из семечек — вкусно и полезно.

Домашняя халва из семечек. Лакомство, которое не сравнится с магазинным 2

Готовьте на здоровье!

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