Домашняя халва из семечек. Лакомство, которое не сравнится с магазинным

Домашняя халва из семечек — прекрасный завтрак для всей семьи.
Домашняя халва из семечек: ингредиенты
- Мука – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Очищенные семена подсолнечника – 200 г. (двести грамм)
- Растительное масло – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Вода – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте очищенные семена подсолнуха и слейте воду.
- Семечки выложите на разогретую сковороду без масла и слегка поджарьте. Готовые семечки перекрутите через мясорубку, кофемолку или блендер.
- Сковороду снова разогрейте. Муку высыпьте на сухую сковороду и поджарьте до золотистого цвета. Постоянно помешивайте муку. Перемешайте муку с семечками и снова пропустите через мясорубку или блендер. По желанию добавьте арахис.
- Для сиропа смешайте в отдельной посуде воду с сахаром. Посуду с сиропом поставьте на огонь и дождитесь, пока полностью растворится сахар, и несколько минут проварите смесь. В семечки вылейте сироп.
- В массу добавьте растительное масло и ванильный сахар. Тщательно всё перемешайте.
- Готовую халву переложите в форму. Накройте пергаментом или фольгой и сверху поставьте гнет. Халву отправьте в холодильник на 10 часов.
Домашняя халва из семечек — вкусно и полезно.
Готовьте на здоровье!
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