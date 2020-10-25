Воздушное безе: известное украшение праздничного торта. Простой рецепт

Воздушное безе! Дети очень любят безе. Сладко, вкусно, красиво. А если присмотреться, то безе состоит из протеинов и глюкозы. Собственно ничего вредного.
Кроме того, что безе может обрадовать ребятишек (да и почему только ребятишек, ведь многие взрослые тоже от него без ума), безе — это также отличное украшение для любого тортика.
Многие избегают приготовления безе, потому как считают, что это сложно. Однако, не унывайте! Выше нос! Ловите простой рецепт воздушного безе.
Воздушное безе: ингредиенты
- Пять белков (для безе отберите яйца, которые несколько дней продержались в холодильнике)
- Двести пятьдесят граммов сахарной пудры
- Две с половиной ложки лимонного сока
Воздушное безе: рецепт
- Промыть яйца. Аккуратно разбить их в глубокую пластиковую салатницу, так, чтобы желтки не разбились. Будьте внимательны: салатница должна быть совершенно сухой. Затем взять сухую пластиковую бутылочку. Не торопясь приблизить горлышко бутылочки к желтку, пока желток не втянется в бутылочку. Желтки собрать в отдельной миске. Они пригодятся для приготовления других составных тортика.
- Оставить белки на тридцать минут при комнатной температуре.
- Тем временем достать миксер. Надсадки протереть свежевыжатым лимонным соком для удаления жира. После чего тщательно протереть бумажным кухонным полотенцем.
- Начать процесс взбивания белков. Должна получиться хорошенькая пенка.
- Когда будете довольны полученной пенкой, начать добавлять сахарную пудру по одной десертной ложке за раз. Взбивать после каждого добавления. Будьте внимательны, чтобы мерный стакан и десертная ложка тоже были абсолютно сухими.
- Многие наверное знают метод проверки пены на готовность. Нужно перевернуть салатницу и если пена не сдвинется с места, значит уже пора добавлять лимонного сока. Взбить ещё раз.
- Включить духовку на сто градусов.
- Противень застелить пергаментной бумагой.
- Теперь по ложке перекладывать взбитую массу в кулёчек с надрезом и выдавливать безе на пергаментную бумагу. Должно получиться около сорока маленьких безешек.
- Положить противень в духовку и ещё раз проверить градус духовки. Маленькие и средние безешки должны печься около полутора часов, тем временем как большие безе готовятся часа два. Учтите, что за это время духовку открывать ни за что нельзя, а то безе потрескается.
Воздушное безе: готов
Когда время истечёт доставайте противень. Безешки с лёгкостью отделяются от пергаментной бумаги. И всё. Изысканное украшение для любого тортика готово.
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