Воздушное безе: известное украшение праздничного торта. Простой рецепт

Воздушное безе! Дети очень любят безе. Сладко, вкусно, красиво. А если присмотреться, то безе состоит из протеинов и глюкозы. Собственно ничего вредного.

Кроме того, что безе может обрадовать ребятишек (да и почему только ребятишек, ведь многие взрослые тоже от него без ума), безе — это также отличное украшение для любого тортика.

Многие избегают приготовления безе, потому как считают, что это сложно. Однако, не унывайте! Выше нос! Ловите простой рецепт воздушного безе.

Воздушное безе: ингредиенты

Пять белков (для безе отберите яйца, которые несколько дней продержались в холодильнике)

Двести пятьдесят граммов сахарной пудры

Две с половиной ложки лимонного сока

Воздушное безе: рецепт

Промыть яйца. Аккуратно разбить их в глубокую пластиковую салатницу, так, чтобы желтки не разбились. Будьте внимательны: салатница должна быть совершенно сухой. Затем взять сухую пластиковую бутылочку. Не торопясь приблизить горлышко бутылочки к желтку, пока желток не втянется в бутылочку. Желтки собрать в отдельной миске. Они пригодятся для приготовления других составных тортика.

Оставить белки на тридцать минут при комнатной температуре.

Тем временем достать миксер. Надсадки протереть свежевыжатым лимонным соком для удаления жира. После чего тщательно протереть бумажным кухонным полотенцем.

После чего тщательно протереть бумажным кухонным полотенцем. Начать процесс взбивания белков. Должна получиться хорошенькая пенка.

Когда будете довольны полученной пенкой, начать добавлять сахарную пудру по одной десертной ложке за раз. Взбивать после каждого добавления. Будьте внимательны, чтобы мерный стакан и десертная ложка тоже были абсолютно сухими.

Многие наверное знают метод проверки пены на готовность. Нужно перевернуть салатницу и если пена не сдвинется с места, значит уже пора добавлять лимонного сока. Взбить ещё раз.

Включить духовку на сто градусов.

Противень застелить пергаментной бумагой.

Теперь по ложке перекладывать взбитую массу в кулёчек с надрезом и выдавливать безе на пергаментную бумагу. Должно получиться около сорока маленьких безешек.

Положить противень в духовку и ещё раз проверить градус духовки. Маленькие и средние безешки должны печься около полутора часов, тем временем как большие безе готовятся часа два. Учтите, что за это время духовку открывать ни за что нельзя, а то безе потрескается.

Воздушное безе: готов

Когда время истечёт доставайте противень. Безешки с лёгкостью отделяются от пергаментной бумаги. И всё. Изысканное украшение для любого тортика готово.