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Печенье со сгущёнкой. Вкус домашнего лакомства превосходит в разы покупных сладостей

Печенье со сгущёнкой — самое вкусное лакомство, которое дополнит Ваш утренний чай или кофе.

Печенье со сгущёнкой: ингредиенты

Печенье со сгущёнкой

  1. Пшеничная мука – 200 г. (двести грамм)
  2. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  3. Варёное сгущённое молоко – 500 г. (пятьсот грамм)
  4. Сливочное масло – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
  5. Кукурузный крахмал – 300 г. (триста грамм)
  6. Сахар – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
  7. Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  8. Кокосовая стружка – 50 г. (пятьдесят грамм)
  9. Ванилин – 10 г. (десять грамм)

Пошаговое приготовление:

Печенье со сгущёнкой. Вкус домашнего лакомства превосходит в разы покупных сладостей 5

  • Сливочное масло положите в миску и добавьте сахар, взбейте миксером до однородности. Всыпьте туда ванильный сахар и перемешайте. Не переставая взбивать, в смесь добавьте куриные яйца.
  • Муку и разрыхлитель всыпьте в получившуюся массу, перемешайте всё лопаткой. После этого добавьте кукурузный крахмал и снова перемешайте.
  • Положите готовое тесто в пакет и уберите в холодильник на 1 час.
  • После достаньте тесто, раскатайте в пласт и вырежьте кружочки. Переложите их на застеленный пергаментной бумагой противень на расстоянии друг от друга.
  • Печенье отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.
  • Остудите готовое печенье.
  • Варёную сгущёнку положите в кондитерский мешок.
    Возьмите одно печенье, отцедите на него сгущёнку и накройте вторым печеньем. Обвалите в кокосовой стружке края печенья. Точно также соберите всё печенье, а потом подайте к столу.

Печенье со сгущёнкой удивит Вас своим нежным вкусом.

Печенье со сгущёнкой. Вкус домашнего лакомства превосходит в разы покупных сладостей 6

Пеките на здоровье!

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