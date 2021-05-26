Печенье со сгущёнкой. Вкус домашнего лакомства превосходит в разы покупных сладостей

Печенье со сгущёнкой — самое вкусное лакомство, которое дополнит Ваш утренний чай или кофе.
Печенье со сгущёнкой: ингредиенты
- Пшеничная мука – 200 г. (двести грамм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Варёное сгущённое молоко – 500 г. (пятьсот грамм)
- Сливочное масло – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Кукурузный крахмал – 300 г. (триста грамм)
- Сахар – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Кокосовая стружка – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Ванилин – 10 г. (десять грамм)
Пошаговое приготовление:
- Сливочное масло положите в миску и добавьте сахар, взбейте миксером до однородности. Всыпьте туда ванильный сахар и перемешайте. Не переставая взбивать, в смесь добавьте куриные яйца.
- Муку и разрыхлитель всыпьте в получившуюся массу, перемешайте всё лопаткой. После этого добавьте кукурузный крахмал и снова перемешайте.
- Положите готовое тесто в пакет и уберите в холодильник на 1 час.
- После достаньте тесто, раскатайте в пласт и вырежьте кружочки. Переложите их на застеленный пергаментной бумагой противень на расстоянии друг от друга.
- Печенье отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.
- Остудите готовое печенье.
- Варёную сгущёнку положите в кондитерский мешок. Возьмите одно печенье, отцедите на него сгущёнку и накройте вторым печеньем. Обвалите в кокосовой стружке края печенья. Точно также соберите всё печенье, а потом подайте к столу.
Печенье со сгущёнкой удивит Вас своим нежным вкусом.
Пеките на здоровье!
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