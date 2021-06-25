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Творожная запеканка на скорую руку. Диетическое лакомство для тех, кто следит за фигурой

Творожная запеканка на скорую руку порадует Вас своим нежным вкусом. Если не знаете, что приготовить к чаю, воспользуйтесь этим рецептом.

Творожная запеканка на скорую руку: ингредиенты

Творожная запеканка на скорую руку

  1. Нежирный творог — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  3. Сахар — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  4. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Крупа манная — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Нежирный йогурт — 200 гр. (двести грамм)
  7. Свежая или замороженная голубика — 1 ст.  (один стакан) — можно другие ягоды
  8. Сахарная пудра
  9. Яйца —  2 шт. (две штуки)

Рецепт приготовления:

  • Яйца соедините с сахароми взбейте миксером до пышности.
  • Затем введите йогурт и творог, взбейте до полной однородности.
  • Муку смешайте с манной крупой и  разрыхлителем, частями всыпьте в массу и вымесите тесто при помощи лопатки.
  • Затем добавьте ягоды и перемешайте.
  • Застелите форму пергаментом и выложите туда тесто. Выпекайте при 180 градусах в течение 25-30 минут.
  • После того, как запеканка остынет, достаньте её из формы и украсьте по вкусу сметанным кремом, ягодами или просто посыпьте сахарной пудрой.

Творожная запеканка на скорую руку — очень вкусная и ароматная.

Творожная запеканка на скорую руку. Диетическое лакомство для тех, кто следит за фигурой 2

Пеките на здоровье!

 

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