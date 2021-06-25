Творожная запеканка на скорую руку. Диетическое лакомство для тех, кто следит за фигурой

Творожная запеканка на скорую руку порадует Вас своим нежным вкусом. Если не знаете, что приготовить к чаю, воспользуйтесь этим рецептом.
Творожная запеканка на скорую руку: ингредиенты
- Нежирный творог — 400 гр. (четыреста грамм)
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Сахар — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Крупа манная — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Нежирный йогурт — 200 гр. (двести грамм)
- Свежая или замороженная голубика — 1 ст. (один стакан) — можно другие ягоды
- Сахарная пудра
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
Рецепт приготовления:
- Яйца соедините с сахароми взбейте миксером до пышности.
- Затем введите йогурт и творог, взбейте до полной однородности.
- Муку смешайте с манной крупой и разрыхлителем, частями всыпьте в массу и вымесите тесто при помощи лопатки.
- Затем добавьте ягоды и перемешайте.
- Застелите форму пергаментом и выложите туда тесто. Выпекайте при 180 градусах в течение 25-30 минут.
- После того, как запеканка остынет, достаньте её из формы и украсьте по вкусу сметанным кремом, ягодами или просто посыпьте сахарной пудрой.
Творожная запеканка на скорую руку — очень вкусная и ароматная.
Пеките на здоровье!
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