Заготовки на зиму из сливы, подборка домашних рецептов

Сливы универсальны в заготовках на зиму, их можно заготовить на зиму в различных вариантах сливовое варенье, мармелад, компоты, джемы, соки, приправы. Сливы можно заморозить, посушить, замариновать. Ниже дана подборка домашних рецептов заготовок.

1.Пюре из слив

Сливы промыть, извлечь косточки, разрезав их пополам. Можно извлечь косточки, раздавливая сливы руками. В таз для варки варенья наливают немного воды, добавляют сливы и варят на медленном огне до размягчения не более 15 минут. Можно воспользоваться для размягчения слив паровой соковаркой, поместив туда сливы. В горячем состоянии через мелкое сито сливы протирают. Затем нужно пюре нагреть до кипения и в горячем состоянии заполнить им стерилизованные банки. Закупорить герметически крышками. Перевернуть и охладить под одеялом.

2.Джем из слив.

Продукты: 3 кг слив, 4,5 кг сахарного песка, 600 мл сока из красной смородины. Сливы опустить в кипяток на 2 минуты, снять кожицу, удалить косточки. Залить двумя стаканами воды, поварить до размягчения, после чего измельчить через сито. Добавить в полученное сливовое пюре сок смородины, помешивая, растворить сахарный песок. Поставить на огонь и варить до готовности. Разлить по банкам, дать остыть.

В каждую положить кружок пергамента, смоченного в коньяке, и закрыть крышками. Хранить в темном прохладном месте.

3. Сливовое варенье с грецким орехом.

На 1 кг сахара брать 2 кг слив, еще берем грецкие орехи. Из фрукта необходимо удалить так косточки, чтобы сам плод остался почти целым. Вместо косточки вложить кусочек поджаренного ореха. В емкости заготовки засыпать сахаром и поставить в холодильник на 6 часов. Затем проварить 20 минут на маленьком огне. На следующий день в это время снова прокипятить. И так делать 5-6 дней. Готовое варенье из слив закатать в подготовленные банки.

4.Повидло из сливы.

Мясорубку ошпарить кипятком и пропустить через нее сливу (мелкая решетка). В массу засыпать сахар и дать постоять около часа, пусть выделиться сок. Проварить на среднем огне, помешивая, 20 минут, расфасовать по банкам и законсервировать. Если плоды очень сочные, то проварить придется немного дольше, смотрите по загустению. На 1 кг плодов потребуется 2 кг сахара.

5. Сливы моченые.

Для этого рецепта лучше всего подойдет слива угорка. Тара используется любая. Подготовить заливку: на 25 кг слив берем 10 -12 литров воды, 500 грамм сахара,150 грамм соли. Можно так же добавить 30 грамм порошка горчицы. Так же добавить 1 стакана экстракта кваса, или стакан солода, или 250 грамм муки размешанной в 2,5 литре воды.

Сельдерей, листья смородины, вишни, мяты, пастернака используют для аромата в пропорции на свое усмотрение. Ими переслаивают плоды сливы при укладке в емкость. Затем заливают жидкостью и сверху накрывают салфеткой, затем кладут гнет.

Сначала моченые сливы держать в тепле неделю (около +20˚С), затем вынести на температуру +4˚ С — +14˚С. готовы в пищу они будут через месяц.

6. Сливово — абрикосовое повидло.

На 2 кг сахара берем 1,5 кг абрикос и 3,5 кг слив. Фрукты освободить от косточек. Варить добавив небольшое количество воды отдельно друг от друга до размягчения. Полученные массы пропустить через мясорубку или протереть через сито. Можно измельчить в блендере в пюре.

Вместе с сахаром смесь пюре варить до загустения, все время помешивая. Огонь должен быть небольшим, так как повидло часто пригорает. Горячим отправить в банки и закрутить. Повидло можно хранить в банках под капроновыми крышками. Но в холодильнике при постоянной температуре.

7.Сливовый конфитюр.

На 2 кг слив потребуется 1 кг яблок. Подготовленные фрукты (лучше с плотной мякотью) порезать на небольшие кусочки, положить в емкость. Каждый слой пересыпать сахаром 1,5 кг на взятый вес плодов. Так же для аромата добавить немного корицы и цедру с половинки лимона. Как только пустит сок (не больше часа) начать нагревать на небольшом огне, помешивая. Довести до кипения и варить до загустения. Когда загустеет конфитюр можно расфасовать и законсервировать.

8.Домашний рецепт заготовки — Цукаты из слив.

Для приготовления цукатов необходимо сливовое варенье. После того как вы его сварите, необходимо вынуть плоды и откинуть их на сито, дуршлаг. Они стекут и немного подсохнут. В каждую сливы вкладывают кусочек ореха и кусочек корки апельсина (срезанной цедры без белой части). Дальше подготовленные фрукты обваливают в сахаре, подсушивают на сите, а уже потом досушивают поместив в духовку. Хранить сложенными в банки под крышками в прохладном сухом месте.

9. Сливы в маринаде.

Сливы вымыть и разложить по банкам. Залить охлажденным маринадом, накрыть капроновыми крышками и отправить на хранение в подвал.

Маринад: на 1 литр воды 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка 9% уксуса, ½ стакана сахара. Если вы любите более сладкое, то количество сахара увеличьте. Довести смесь до кипения, она будет готова.

10.Сливовое варенье без косточек.

Продукты: 3 кг слив. Сироп: 3,6 кг сахарного песка, 6 стаканов воды. Сливы перебрать, хорошо промыть теплой проточной водой. Из плодов сливы извлечь косточки, разрезав их пополам, сироп довести до кипения и положить в него подготовленные сливы. Сразу же снят таз с огня, и в течение 4 – 6 часов дать остыть. Снова довести до кипения и остудить в течение 4 – 6 часов. Так повторить еще три раза и варить до готовности. Разлить по стерилизованным банкам, дать остыть. Закатать или закрыть пластмассовой крышкой. Можно хранить при комнатной температуре в темном месте