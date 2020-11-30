Мешаем сырую картошку с ряженкой! Забытая деревенская закуска

Такие картофельные блины с любой начинкой – это просто, вкусно и очень сытно. Я беру мясные и рыбные, грибные начинки и каждый раз, получается блюдо с новым вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 300 г;
- ряженка, 200 мл;
- лук, 50 г;
- чеснок, 2 – 3 зубчика;
- мука, 120 г;
- вода, 100 мл;
- яйцо, 2 шт;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Картофель режем кусочками и укладываем в емкость.
Добавляем лук, ряженку и чеснок.
Перебиваем массу погружным блендером до однородности.
Добавляем яйца, муку, соль и перец, вымешиваем тесто.
Смазываем сковороду растительным маслом. Разогреваем.
Обжариваем блины на среднем огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны.
Для начинки можно использовать измельченное отварное мясо с жареным луком, зеленью. Или сделайте начинку из обжаренных грибов, консервированной рыбы. Очень вкусно получается начинка из отварной или консервированной фасоли с чесноком и овощами. Можно еще сделать начинку из отварного яйца, зеленого лука и зелени, твердого или плавленого сырка, соленого творога.
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