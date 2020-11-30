Мешаем сырую картошку с ряженкой! Забытая деревенская закуска

Такие картофельные блины с любой начинкой – это просто, вкусно и очень сытно. Я беру мясные и рыбные, грибные начинки и каждый раз, получается блюдо с новым вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 300 г;

ряженка, 200 мл;

лук, 50 г;

чеснок, 2 – 3 зубчика;

мука, 120 г;

вода, 100 мл;

яйцо, 2 шт;

соль, перец.

Процесс приготовления

Картофель режем кусочками и укладываем в емкость.

Добавляем лук, ряженку и чеснок.

Перебиваем массу погружным блендером до однородности.

Добавляем яйца, муку, соль и перец, вымешиваем тесто.

Смазываем сковороду растительным маслом. Разогреваем.

Обжариваем блины на среднем огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны.