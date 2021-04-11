Рыбу больше не жарю, делаю вот так. Быстрые и простые рецепты

Рыба, запеченная в сливочном соусе – это роскошное и изысканное блюдо из ресторана. Но вы можете сделать его и дома, просто использовав мой проверенный рецепт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе рыбы, 1 кг;
- лимон, 1 шт и цедра;
- овсяные хлопья, 2 стакана;
- паприка копченая, орегано и соль по 1 ч.л;
- чеснок, 3 зубчика.
Для приготовления соуса необходимо:
- сливки, 200 г;
- сливочный сыр, 100 г;
- сыр (пармезан) 25 г;
- моцарелла, 150 г.
Процесс приготовления
Тушки разделываем на филе, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Рыбу поливаем соком лимона.
Овсяные хлопья измельчаем при помощи блендера и смешиваем с солью, паприкой и орегано, цедрой лимона.
Смазываем форму для запекания маслом.
Каждый кусочек рыбы обваливаем в панировке из овсяных хлопьев и выкладываем в форму.
Поливаем маслом и ставим форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут.
Сливки смешиваем с сыром мягким и тертыми сырами.
Совет: сыр берите по своему вкусу.
Поливаем соусом рыбу, посыпаем сыром и допекаем в духовке еще 10 – 15 минут.
При подаче это ароматное блюдо я еще посыпаю зеленью.
Очень вкусно подавать с картофельным пюре, отварным рисом, тушеными овощами.
Свежие комментарии