Рыбу больше не жарю, делаю вот так. Быстрые и простые рецепты

Рыба, запеченная в сливочном соусе – это роскошное и изысканное блюдо из ресторана. Но вы можете сделать его и дома, просто использовав мой проверенный рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе рыбы, 1 кг;

лимон, 1 шт и цедра;

овсяные хлопья, 2 стакана;

паприка копченая, орегано и соль по 1 ч.л;

чеснок, 3 зубчика.

Для приготовления соуса необходимо:

сливки, 200 г;

сливочный сыр, 100 г;

сыр (пармезан) 25 г;

моцарелла, 150 г.

Процесс приготовления

Тушки разделываем на филе, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Рыбу поливаем соком лимона.

Овсяные хлопья измельчаем при помощи блендера и смешиваем с солью, паприкой и орегано, цедрой лимона.

Смазываем форму для запекания маслом.

Каждый кусочек рыбы обваливаем в панировке из овсяных хлопьев и выкладываем в форму.

Поливаем маслом и ставим форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут.

Сливки смешиваем с сыром мягким и тертыми сырами.

Совет: сыр берите по своему вкусу.

Поливаем соусом рыбу, посыпаем сыром и допекаем в духовке еще 10 – 15 минут.

При подаче это ароматное блюдо я еще посыпаю зеленью.

Очень вкусно подавать с картофельным пюре, отварным рисом, тушеными овощами.