Болгарский перец в сладком маринаде. Незабываемый рецепт из прошлого

Болгарский перец в сладком маринаде невероятно вкусен и ароматен. В холодные зимние вечера он станет любимым блюдом на Вашем обеденном столе.
Болгарский перец в сладком маринаде: ингредиенты
- Вода — 1 л. (один литр)
- Болгарский перец толстостенный — 3,5 -3,6 кг. (от трёх с половиной до трёх килограмм шестисот грамм).
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Масло растительное — 1 стакан — 200 мл. (двести миллилитров)
- Соль — 2 ст. л (две толовые ложки)
- Гвоздика — два -три бутона
- Чеснок — одна небольшая головка
- Лист лавровый — 2-3 шт. (две -три штуки)
- Чёрный и душистый перец — от семи до десяти горошин
- Уксус 9% — 100 мл. (сто миллилитров)
Приготовление:
- Перец разделите на две части удалите плодоножку с семенами и опустите в тазик с водой, для того, чтобы удалить оставшиеся семена.
- Промытый перец сложите в миску внешней стороной вверх, чтобы вода хорошо стекла.
- Если перец не крупный, его можете разрезать на четыре части, а при необходимости можете разрезать ещё мельче.
- После очистки от семян четырёх килограмм перца, у вас должно получиться примерно три килограмма шестьсот грамм очищенного перца.
- Приготовьте маринад, для этого в кастрюлю налейте один литр воды, добавьте две столовые ложки с горкой соли, влейте масло, сахар и уксус, хорошо размешайте и доведите маринад до кипения.
- Поле того, как маринад закипит, добавьте перцы и лавровый лист и опустите туда очищенный болгарский перец.
- Перец при кипении сильно оседает, поэтому не беспокойтесь, если сначала он будет вылизать из кастрюли.
- После того, как маринад закипит, а перец осядет, осторожно перемешайте его, чтобы весь перец покрылся маринадом.
- Перец немного прижмите ложкой, закройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 12-15 минут.
- Начинайте укладывать перец в простерилизованные банки, периодически добавляйте нарезанный пластами чеснок.
- Сразу залейте перец горячим маринадом и закатайте.
- Переверните крышками вниз, укутайте и дайте полностью остыть.
Болгарский перец в сладком маринаде напомнит Вам вкус детства.
Готовьте и наслаждайтесь!
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