Скатерть-Самобранка

5 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Болгарский перец в сладком маринаде. Незабываемый рецепт из прошлого

Болгарский перец в сладком маринаде невероятно вкусен и ароматен. В холодные зимние вечера он станет любимым блюдом на Вашем обеденном столе.

Болгарский перец в сладком маринаде: ингредиенты

Болгарский перец в сладком маринаде

  1. Вода — 1 л. (один литр)
  2. Болгарский перец толстостенный — 3,5 -3,6 кг. (от трёх с половиной до трёх килограмм шестисот грамм).
  3. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  4. Масло растительное — 1 стакан — 200 мл. (двести миллилитров)
  5. Соль — 2 ст. л (две толовые ложки)
  6. Гвоздика — два -три бутона
  7. Чеснок — одна небольшая головка
  8. Лист лавровый — 2-3 шт. (две -три штуки)
  9. Чёрный и душистый перец — от семи до десяти горошин
  10. Уксус 9% — 100 мл. (сто миллилитров)

Приготовление:

  • Перец разделите на две части удалите плодоножку с семенами и опустите в тазик с водой, для того, чтобы удалить оставшиеся семена.
  • Промытый перец сложите в миску внешней стороной вверх, чтобы вода хорошо стекла.
  • Если перец не крупный, его можете разрезать на четыре части, а при необходимости можете разрезать ещё мельче.
  • После очистки от семян четырёх килограмм перца, у вас должно получиться примерно три килограмма шестьсот грамм очищенного перца.
  • Приготовьте маринад, для этого в кастрюлю налейте один литр воды, добавьте две столовые ложки с горкой соли, влейте масло, сахар и уксус, хорошо размешайте и доведите маринад до кипения.
  • Поле того, как маринад закипит, добавьте перцы и лавровый лист и опустите туда очищенный болгарский перец.
  • Перец при кипении сильно оседает, поэтому не беспокойтесь, если сначала он будет вылизать из кастрюли.
  • После того, как маринад закипит, а перец осядет, осторожно перемешайте его, чтобы весь перец покрылся маринадом.
  • Перец немного прижмите ложкой, закройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 12-15 минут.
  • Начинайте укладывать перец в простерилизованные банки, периодически добавляйте нарезанный пластами чеснок.
  • Сразу залейте перец горячим маринадом и закатайте.
  • Переверните крышками вниз, укутайте и дайте полностью остыть.

Болгарский перец в сладком маринаде напомнит Вам вкус детства.

Болгарский перец в сладком маринаде. Незабываемый рецепт из прошлого 2

Готовьте и наслаждайтесь!

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх