Буду готовить, пока не закончится капуста. Самый ленивый рецепт, а получается очень вкусно

Такая запеканка – это ленивые голубцы. Только в отличие от классического блюда, его отличает простота готовки и небольшое время, затраченное на весь процесс. Блюдо будет сочным, мягким и ароматным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 1 кг;
- фарш, 700 г;
- лук, 2 шт;
- помидоры, 200 г;
- чеснок, 5 зубчиков;
- томатный соус, кетчуп томатная паста, 2 ст.л;
- сметана, 200 г;
- укроп, соль, перец.
Процесс приготовления
Фарш берите любой по своему вкусу. Тем, кто не любит жирное мясо, можно использовать куриное или индейку.
Смешиваем фарш с измельченным луком и чесноком, специями по своему вкусу и солью.
Измельчаем томаты и смешиваем с фаршем. Но можно их заменить или мороженными или томатной пастой, соусом.
Капусту тонко шинкуем, немного солим и посыпаем паприкой, переминаем руками.
Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем слоем часть капусты.
Сверху равномерно распределяем фарш и накрываем оставшейся капустой.
Сметану смешиваем с томатной пастой (соусом), рубленым укропом (можно и замороженной зеленью).
Совет: я в соус еще добавляю ароматные травы, разные специи. С солью будьте аккуратны, не забывайте, что вы солили фарш и присаливали капусту.
Заливаем массу в форме соусом.
Ставим форму в разогретую до 190 градусов духовку и запекаем 1 час.
Вот и все, режем на порционные куски и подаем со сметаной и разными соусами.
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