Буду готовить, пока не закончится капуста. Самый ленивый рецепт, а получается очень вкусно

Такая запеканка – это ленивые голубцы. Только в отличие от классического блюда, его отличает простота готовки и небольшое время, затраченное на весь процесс. Блюдо будет сочным, мягким и ароматным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 1 кг;

фарш, 700 г;

лук, 2 шт;

помидоры, 200 г;

чеснок, 5 зубчиков;

томатный соус, кетчуп томатная паста, 2 ст.л;

сметана, 200 г;

укроп, соль, перец.

Процесс приготовления

Фарш берите любой по своему вкусу. Тем, кто не любит жирное мясо, можно использовать куриное или индейку.

Смешиваем фарш с измельченным луком и чесноком, специями по своему вкусу и солью.

Измельчаем томаты и смешиваем с фаршем. Но можно их заменить или мороженными или томатной пастой, соусом.

Капусту тонко шинкуем, немного солим и посыпаем паприкой, переминаем руками.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем слоем часть капусты.

Сверху равномерно распределяем фарш и накрываем оставшейся капустой.

Сметану смешиваем с томатной пастой (соусом), рубленым укропом (можно и замороженной зеленью).

Совет: я в соус еще добавляю ароматные травы, разные специи. С солью будьте аккуратны, не забывайте, что вы солили фарш и присаливали капусту.

Заливаем массу в форме соусом.

Ставим форму в разогретую до 190 градусов духовку и запекаем 1 час.

Вот и все, режем на порционные куски и подаем со сметаной и разными соусами.