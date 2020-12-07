Так готовить рёбрышки меня научил дедушка, называет их «новомодными», я вкуснее не ел

Мы с женой гостили у дедушки, он у меня ещё тот знатный повар.

Даже в те времена готовила не только бабушка, но и он радовал нас новыми вкусными блюдами с большим удовольствием.

Вот и в этот раз он выдал нам новый и очень оригинальный рецепт приготовления свиных рёбрышек, которые сделаны сразу с гарниром, а мясо прямо отходит от костей, в общем сама нежность, а есть одно удовольствие.

Только посмотрите, какая красота получается:

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Давайте приготовим эти рёбрышки по «новомодному» вместе»!

Берем 1.5 кг. свиных ребрышек, обещать их порционно не нужно.

Но надо снять пленку со стороны костей, она как раз показана на фото ниже.

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Нам понадобится 1 головка чеснока, это примерно 4-5 зубков.

Кстати, так мои родители хранят чеснок.

Красиво и очень практично.

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Чеснок выдавливаем в миску через пресс, туда же выжимаем сок половины лимона.

Кроме этого, готовя еду, не забудьте добавить в неё щепотку любви.

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Добавляем 3 ст.л. соуса терияки, 2 ч.л. горчицы и 1 ч.л. соли.

Все хорошо перемешиваем.

Но это ещё не все!

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Рёбрышки смазываем подготовленным маринадом.

2 больших луковицы нарезаем на тонкие полукольца, добавляем к ребрышкам, ещё раз перемешиваем и оставляем минимум на 2 часа (максимум 24).

И теперь самое интересное!

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8 картофелин чистим, режем на слайсы, не толще 0.5 см.

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Важно!

В пакет для запекания на дно выкладываем картофель, а сверху рёбрышки вместе с луком и теперь нужно

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запекаем при 180 градусах 1 час. Приятного аппетита!