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Сделала дважды и оба раза превосходно. Шарлотка с яблоками: быстрый и нежный десерт

Пирог получается очень нежным и мягким, много начинки и мало теста. Рецепт простой, готовится все просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яблоки, 3 шт;
  • яйца. 2 шт;
  • сахар и молоко по 0.5 стакана;
  • сок половины лимона;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • мука, 0.5 стакана.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и молоком, кусочками яблок перебиваем в блендере.

Вливаем лимонный сок и всыпаем просеянную муку. Вымешиваем тесто лопаткой.

Всыпаем разрыхлитель и перемешиваем тесто.

Выливаем тесто в форму для запекания и сверху выкладываем яблочные дольки без кожуры и кусочки сливочного масла.

Посыпаем пирог сахаром и отправляем в духовку.

Запекаем при 180 градусах около 50 минут.

Сделала дважды и оба раза превосходно. Шарлотка с яблоками: быстрый и нежный десерт

Яблочное ароматное тесто просто тает во рту, а кусочки яблок превращаются в янтарный мед. Такой пирог можно готовить для гостей и семейного чаепития.

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