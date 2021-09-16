Сделала дважды и оба раза превосходно. Шарлотка с яблоками: быстрый и нежный десерт

Пирог получается очень нежным и мягким, много начинки и мало теста. Рецепт простой, готовится все просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 3 шт;

яйца. 2 шт;

сахар и молоко по 0.5 стакана;

сок половины лимона;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, 0.5 стакана.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и молоком, кусочками яблок перебиваем в блендере.

Вливаем лимонный сок и всыпаем просеянную муку. Вымешиваем тесто лопаткой.

Всыпаем разрыхлитель и перемешиваем тесто.

Выливаем тесто в форму для запекания и сверху выкладываем яблочные дольки без кожуры и кусочки сливочного масла.

Посыпаем пирог сахаром и отправляем в духовку.

Запекаем при 180 градусах около 50 минут.