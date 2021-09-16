Сделала дважды и оба раза превосходно. Шарлотка с яблоками: быстрый и нежный десерт

Пирог получается очень нежным и мягким, много начинки и мало теста. Рецепт простой, готовится все просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 3 шт;
- яйца. 2 шт;
- сахар и молоко по 0.5 стакана;
- сок половины лимона;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, 0.5 стакана.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и молоком, кусочками яблок перебиваем в блендере.
Вливаем лимонный сок и всыпаем просеянную муку. Вымешиваем тесто лопаткой.
Всыпаем разрыхлитель и перемешиваем тесто.
Выливаем тесто в форму для запекания и сверху выкладываем яблочные дольки без кожуры и кусочки сливочного масла.
Посыпаем пирог сахаром и отправляем в духовку.
Запекаем при 180 градусах около 50 минут.
Яблочное ароматное тесто просто тает во рту, а кусочки яблок превращаются в янтарный мед. Такой пирог можно готовить для гостей и семейного чаепития.
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