Такой легкий суп покорит всех, кто его попробует

Сырные супы достаточно питательные, простые и одновременно изысканные. Их часто готовят, чтобы разгрузить организм после праздников, не отказываясь от привычных ингредиентов. Вариаций блюда очень много, все они удивительно вкусные!Для сырного супа можно использовать разный сыр, но для диетического варианта подходит только нежирный. Его процент жирности не должен превышать 17%. Если же используется более тяжелый молочный продукт, то его нужно разбавить большим количеством овощей, например сельдереем или брокколи. Для супа не подходит творожный сыр.

ИНГРЕДИЕНТЫ

филе куриное 0,2 кг

моркови 1 шт.

луковиц 1 шт.

специй по вкусу

спаржи 0,3 кг

сыра «Фитнесс» 0,2 кг

зелени 20 г

воды 3 л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

На куриной грудке необходимо сварить бульон.куриная грудка в воде

Когда он будет готов, мясо вытащить и дать ему немного остыть.



Сыр мелко натереть и вмешать в бульон. Он должен полностью раствориться, это займет около двух минут. Мешать нужно постоянно.



Морковь очистить и крупно ее натереть.

Луковицу без шелухи нашинковать не слишком мелкими квадратиками.



Спаржу вымыть и нашинковать кольцами. Верхушку можно не использовать.

Переложить овощи в бульон, когда сыр растает. Варить до мягкости спаржи.



В последние минуты добавить специи, а также мелко порубленную зелень. Подавать к столу сразу.