Зимой открыли баночку и ахнули, как вкусно. Хрустящие кабачки на зиму

Заготовка получается не только хрустящей и свежей, очень ароматной. Блюдо еще и красивое, такое можно подавать на праздничный стол, в качестве оригинальной закуски к мясным блюдам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 5 шт;
- морковь, 2 шт;
- зелень по вкусу;
- перец горошек по 5 шт в банку;
- перец душистый по 3 шт;
- чеснок по 1 зубчику;
- вода, 1 л;
- соль, 1 ст.л;
- сахар, 3 ст.л;
- уксус 9 %, 50 мл.
Процесс приготовления
Кабачки промываем и при помощи овощечистки режем на тонкие слайсы.
Морковь трем на крупной терке или на терке для корейской моркови.
Банки и крышки хорошо моем.
На дно каждой банки укладываем зелень, специи, чеснок и немного моркови.
Пластинки кабачков скручиваем рулетами и укладываем на банку до половины.
Сверху кладем морковь, зелень и укладываем снова рулетики кабачков.
Сверху кладем зелень.
Для маринада смешиваем воду с солью и сахаром, доводим до кипения и варим, пока не растворятся ингредиенты.
Когда все закипит, вливаем уксус, перемешиваем.
Заливаем маринад в банки, накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.
Наливаем теплую воду по горлышко.
После того, как вода в кастрюле закипит, стерилизуем 15 минут.
Закручиваем крышки, переворачиваем и оставляем полностью остывать.
Хранить заготовку можно в кладовке или в подвале. Рулетики получаются очень вкусными, хрустящими и пряными, прекрасно сочетаются с мясными нарезками, сырными и другими блюдами.
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