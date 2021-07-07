Зимой открыли баночку и ахнули, как вкусно. Хрустящие кабачки на зиму

Заготовка получается не только хрустящей и свежей, очень ароматной. Блюдо еще и красивое, такое можно подавать на праздничный стол, в качестве оригинальной закуски к мясным блюдам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 5 шт;

морковь, 2 шт;

зелень по вкусу;

перец горошек по 5 шт в банку;

перец душистый по 3 шт;

чеснок по 1 зубчику;

вода, 1 л;

соль, 1 ст.л;

сахар, 3 ст.л;

уксус 9 %, 50 мл.

Процесс приготовления

Кабачки промываем и при помощи овощечистки режем на тонкие слайсы.

Морковь трем на крупной терке или на терке для корейской моркови.

Банки и крышки хорошо моем.

На дно каждой банки укладываем зелень, специи, чеснок и немного моркови.

Пластинки кабачков скручиваем рулетами и укладываем на банку до половины.

Сверху кладем морковь, зелень и укладываем снова рулетики кабачков.

Сверху кладем зелень.

Для маринада смешиваем воду с солью и сахаром, доводим до кипения и варим, пока не растворятся ингредиенты.

Когда все закипит, вливаем уксус, перемешиваем.

Заливаем маринад в банки, накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.

Наливаем теплую воду по горлышко.

После того, как вода в кастрюле закипит, стерилизуем 15 минут.

Закручиваем крышки, переворачиваем и оставляем полностью остывать.