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Зимой открыли баночку и ахнули, как вкусно. Хрустящие кабачки на зиму

Заготовка получается не только хрустящей и свежей, очень ароматной. Блюдо еще и красивое, такое можно подавать на праздничный стол, в качестве оригинальной закуски к мясным блюдам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 5 шт;
  • морковь, 2 шт;
  • зелень по вкусу;
  • перец горошек по 5 шт в банку;
  • перец душистый по 3 шт;
  • чеснок по 1 зубчику;
  • вода, 1 л;
  • соль, 1 ст.л;
  • сахар, 3 ст.л;
  • уксус 9 %, 50 мл.

Процесс приготовления

Кабачки промываем и при помощи овощечистки режем на тонкие слайсы.

Морковь трем на крупной терке или на терке для корейской моркови.

Банки и крышки хорошо моем.

На дно каждой банки укладываем зелень, специи, чеснок и немного моркови.

Пластинки кабачков скручиваем рулетами и укладываем на банку до половины.

Сверху кладем морковь, зелень и укладываем снова рулетики кабачков.

Сверху кладем зелень.

Для маринада смешиваем воду с солью и сахаром, доводим до кипения и варим, пока не растворятся ингредиенты.

Когда все закипит, вливаем уксус, перемешиваем.

Заливаем маринад в банки, накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце.

Наливаем теплую воду по горлышко.

После того, как вода в кастрюле закипит, стерилизуем 15 минут.

Закручиваем крышки, переворачиваем и оставляем полностью остывать.

Зимой открыли баночку и ахнули, как вкусно. Хрустящие кабачки на зиму

Хранить заготовку можно в кладовке или в подвале. Рулетики получаются очень вкусными, хрустящими и пряными, прекрасно сочетаются с мясными нарезками, сырными и другими блюдами.

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