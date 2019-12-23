Три потрясающих рецепта вкусных и оригинальных закусок на Новый Год

Все три вида закусок готовятся очень быстро и без лишних хлопот. Выглядят они просто роскошно, поэтому на новогоднем столе будут смотреться восхитительно. А их вкус просто божественен! Эти закуски приведут в восторг даже самого привередливого гостя!

Закуска №1. Со сливочным сыром и маслинами

200 г маслин без косточек;

100 г сыра сливочного;

1-2 листа лаваша;

Пучок укропа;

Половинка ч. л. черного молотого перчика.

Мелко нарежьте маслины и отправьте в миску.

Меленько порубите укроп.

Сыр переложите в емкость и добавьте перчик. Хорошо помешайте.

Намажьте сыром лаваш, сверху выложите полоску из маслин, затем полоску из укропа и так по очереди.

Лаваш скрутите таким образом, чтобы полоски из ингредиентов были под углом 45 градусов.

Сам рулетик заверните в пленку и поместите в холодильник на несколько часов.

Через это время извлеките рулет из холодильника и пленки. Порежьте его порционными кусками и красиво выложите на плоскую посуду.

Закуска №2. С красной рыбкой и кукурузой

200 г копченой или слабосоленой красной рыбки (Семги либо форели);

100 г консервированной кукурузы;

70 г масла сливочного;

1-2 листа лаваша;

Пучок укропа.

Масло достаньте заранее, чтобы оно смягчилось.

Намажьте им лист лаваша.

Сверху присыпьте кукурузой и измельченным укропом.

На кукурузу с укропом выложите тоненькие кусочки рыбки.

Лаваша скрутите в плотный рулет и оберните пищевой пленкой. Уберите на несколько часов в холодильник.

Извлеките лаваш из пленки и порежьте на порционные кусочки. Выложите в красивую посуду.

Закуска №3. С красной икрой и сливочным сыром

100 г красной икры;

100 г сыра сливочного;

150 любого твердого сыра

1-2 листа лаваша;

Лист лаваша промажьте сливочным сырком.

Твердый сыр мелко натрите.

Выложите икру полосой и чередуйте с натертым сыром.

Скрутите лаваш в тугой рулет под углом 45 градусов, чтобы полосы из ингредиентов приняли немного диагональное положение.

Рулет оберните пленкой и уберите в холод на несколько часов.

Извлеките рулетик из пленки и нарежьте порционными кусочками. Выложите на плоскую тарелку.

Вот такие вкусные и красивые закуски к вашему новогоднему столу!

Веселых праздников и приятного аппетита!