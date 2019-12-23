Три потрясающих рецепта вкусных и оригинальных закусок на Новый Год

Все три вида закусок готовятся очень быстро и без лишних хлопот. Выглядят они просто роскошно, поэтому на новогоднем столе будут смотреться восхитительно. А их вкус просто божественен! Эти закуски приведут в восторг даже самого привередливого гостя!
Закуска №1. Со сливочным сыром и маслинами
- 200 г маслин без косточек;
- 100 г сыра сливочного;
- 1-2 листа лаваша;
- Пучок укропа;
- Половинка ч. л. черного молотого перчика.
Мелко нарежьте маслины и отправьте в миску.
Меленько порубите укроп.
Сыр переложите в емкость и добавьте перчик. Хорошо помешайте.
Намажьте сыром лаваш, сверху выложите полоску из маслин, затем полоску из укропа и так по очереди.
Лаваш скрутите таким образом, чтобы полоски из ингредиентов были под углом 45 градусов.
Сам рулетик заверните в пленку и поместите в холодильник на несколько часов.
Через это время извлеките рулет из холодильника и пленки. Порежьте его порционными кусками и красиво выложите на плоскую посуду.
Закуска №2. С красной рыбкой и кукурузой
- 200 г копченой или слабосоленой красной рыбки (Семги либо форели);
- 100 г консервированной кукурузы;
- 70 г масла сливочного;
- 1-2 листа лаваша;
- Пучок укропа.
Масло достаньте заранее, чтобы оно смягчилось.Намажьте им лист лаваша.
Сверху присыпьте кукурузой и измельченным укропом.
На кукурузу с укропом выложите тоненькие кусочки рыбки.
Лаваша скрутите в плотный рулет и оберните пищевой пленкой. Уберите на несколько часов в холодильник.
Извлеките лаваш из пленки и порежьте на порционные кусочки. Выложите в красивую посуду.
Закуска №3. С красной икрой и сливочным сыром
- 100 г красной икры;
- 100 г сыра сливочного;
- 150 любого твердого сыра
- 1-2 листа лаваша;
Лист лаваша промажьте сливочным сырком.
Твердый сыр мелко натрите.
Выложите икру полосой и чередуйте с натертым сыром.
Скрутите лаваш в тугой рулет под углом 45 градусов, чтобы полосы из ингредиентов приняли немного диагональное положение.
Рулет оберните пленкой и уберите в холод на несколько часов.
Извлеките рулетик из пленки и нарежьте порционными кусочками. Выложите на плоскую тарелку.
Вот такие вкусные и красивые закуски к вашему новогоднему столу!
Веселых праздников и приятного аппетита!
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