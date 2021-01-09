Готовлю уже 2 день новый рецепт вкусного печенья. Нашла в кулинарном журнале «На бис»

Такое домашнее печенье вам тоже понравится, как и мне. Нашла случайно рецепт в журнале и попробовала сделать: все просто, быстро и получается очень вкусно. Наполнители вы можете использовать по своему вкусу, я добавила изюм и грецкие орехи, а вы возьмите, к примеру, арахис и курагу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 6 ст.л;
- мука, 220 г;
- разрыхлитель, 1.5 ч.л;
- масло сливочное, 80 г;
- соль щепотка;
- сахар, 2 ст.л;
- орехи грецкие и изюм по 50 – 80 г.
Процесс приготовления
Растапливаем сливочное масло.
Муку просеиваем и соединяем с сахаром, солью и разрыхлителем.
Вливаем в муку сливочное масло, молоко и замешиваем тесто.
Совет: если тесто жидкое, добавляем еще муки.
Укладываем тесто в пакет и отправляем в морозильную камеру на 15 – 20 минут или в холодильник на 1 час.
Орехи измельчаем на кусочки, изюм замачиваем горячей водой, потом просушиваем бумажными полотенцами.
Раскатываем тесто в тонкий пласт на пищевой пленке.
На одну часть высыпаем изюм и орехи, накрываем второй частью и раскатываем , складываем еще раз тесто и раскатываем в пласт.
Режем пласт на квадратики и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
По желанию, остывшее печенье посыпаем сахарной пудрой.
Вкусно получается с черносливом, арахисом, курагой, можно еще добавить и мак.
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