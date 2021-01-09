Готовлю уже 2 день новый рецепт вкусного печенья. Нашла в кулинарном журнале «На бис»

Такое домашнее печенье вам тоже понравится, как и мне. Нашла случайно рецепт в журнале и попробовала сделать: все просто, быстро и получается очень вкусно. Наполнители вы можете использовать по своему вкусу, я добавила изюм и грецкие орехи, а вы возьмите, к примеру, арахис и курагу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 6 ст.л;

мука, 220 г;

разрыхлитель, 1.5 ч.л;

масло сливочное, 80 г;

соль щепотка;

сахар, 2 ст.л;

орехи грецкие и изюм по 50 – 80 г.

Процесс приготовления

Растапливаем сливочное масло.

Муку просеиваем и соединяем с сахаром, солью и разрыхлителем.

Вливаем в муку сливочное масло, молоко и замешиваем тесто.

Совет: если тесто жидкое, добавляем еще муки.

Укладываем тесто в пакет и отправляем в морозильную камеру на 15 – 20 минут или в холодильник на 1 час.

Орехи измельчаем на кусочки, изюм замачиваем горячей водой, потом просушиваем бумажными полотенцами.

Раскатываем тесто в тонкий пласт на пищевой пленке.

На одну часть высыпаем изюм и орехи, накрываем второй частью и раскатываем , складываем еще раз тесто и раскатываем в пласт.

Режем пласт на квадратики и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

По желанию, остывшее печенье посыпаем сахарной пудрой.