Паста с фаршем и овощами на сковороде. Оригинально, красиво и вкусно

Паста с фаршем и овощами на сковороде — вкусное, красивое и оригинальное блюдо для всей семьи.
Паста с фаршем и овощами на сковороде: ингредиенты
- Фарш
- Розмарин
- Спагетти
- Растительное масло
- Чеснок
- Лук
- Помидоры
- Томатная паста
- Сыр
- Зелень
- Розмарин
- Чёрный молотый перец, соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Смешайте фарш, паприку, розмарин, чёрный перец и соль по вкусу.
- Сырые спагетти разделите на три равные части. Из фарша сформируйте три одинаковых лепёшки, в середину каждой выложите порцию спагетти, плотно скрепите, чтобы спагетти остались внутри.
- Сковороду разогрейте на плите, влейте растительное масло и опустите туда заготовки, жарьте на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны.
- Овощи нарежьте кубиками, чеснок мелко измельчите.
- Сперва выложите в сковороду лук и чеснок, пассируйте его до мягкости пару минут на среднем огне. Затем добавьте к луку нарезку из перцев о помидоров и тушите ещё 3 минуты.
- Томатную пасту разведите в воде и залейте содержимое сковороды, посолите по вкусу. Необходимо, чтобы спагетти полностью покрылись томатом.
- После закипания огонь уменьшите, накройте сковороду крышкой и тушите блюдо 20 минут.
- Натрите сыр на тёрке и посыпьте им мясные биточки.
- Готовьте блюдо ещё 3-5 минут, чтобы сыр полностью расплавился, затем присыпьте свежей зеленью и снимите с плиты.
- Готовое блюдо выложите в тарелку и подавайте к столу.
Паста с фаршем и овощами на сковороде — красиво и очень вкусно
Приятного аппетита!
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