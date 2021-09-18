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Паста с фаршем и овощами на сковороде. Оригинально, красиво и вкусно

Паста с фаршем и овощами на сковороде — вкусное, красивое и оригинальное блюдо для всей семьи.

Паста с фаршем и овощами на сковороде: ингредиенты

Паста с фаршем и овощами на сковороде

  1. Фарш
  2. Розмарин
  3. Спагетти
  4. Растительное масло
  5. Чеснок
  6. Лук
  7. Помидоры
  8. Томатная паста
  9. Сыр
  10. Зелень
  11. Розмарин
  12. Чёрный молотый перец, соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Паста с фаршем и овощами на сковороде. Оригинально, красиво и вкусно 3

  1. Смешайте фарш, паприку, розмарин, чёрный перец и соль по вкусу.
  2. Сырые спагетти разделите на три равные части. Из фарша сформируйте три одинаковых лепёшки, в середину каждой выложите порцию спагетти, плотно скрепите, чтобы спагетти остались внутри.
  3. Сковороду разогрейте на плите, влейте растительное масло и опустите туда заготовки, жарьте на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны.
  4. Овощи нарежьте кубиками, чеснок мелко измельчите.
  5. Сперва выложите в сковороду лук и чеснок, пассируйте его до мягкости пару минут на среднем огне. Затем добавьте к луку нарезку из перцев о помидоров и тушите ещё 3 минуты.
  6. Томатную пасту разведите в воде и залейте содержимое сковороды, посолите по вкусу. Необходимо, чтобы спагетти полностью покрылись томатом.
  7. После закипания огонь уменьшите, накройте сковороду крышкой и тушите блюдо 20 минут.
  8. Натрите сыр на тёрке и посыпьте им мясные биточки.
  9. Готовьте блюдо ещё 3-5 минут, чтобы сыр полностью расплавился, затем присыпьте свежей зеленью и снимите с плиты.
  10. Готовое блюдо выложите в тарелку и подавайте к столу.

Паста с фаршем и овощами на сковороде — красиво и очень вкусно

Паста с фаршем и овощами на сковороде. Оригинально, красиво и вкусно 4

Приятного аппетита!

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