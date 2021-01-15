Мясо в шубке, перекус на всю семью

Мясо в шубке из картофеля, приправленного чесноком – что может быть вкуснее. Блюдо получается сытным и очень ароматным, вы еще можете добавить любимые специи и зелень.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 2 шт;
- картофель, 1.5 кг;
- чеснок, 2 зубчика;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец, зелень;
- сметана, 200 г;
- мука, 2 – 3 ст.л.
Процесс приготовления
Куриное мясо можно заменить свининой – получается очень вкусно и празднично.
Мясо режем небольшими ломтиками и отбиваем.
Солим, перчим и посыпаем любимыми специями. Оставляем мариноваться.
Картофель трем на крупной терке, смешиваем с измельченным чесноком, яйцом, солим и перчим, посыпаем специями и мукой. Хорошо перемешиваем.
Для подачи смешайте сметану с чесноком и рубленой зеленью.
Разогреваем растительное масло.
На отбивную кладем шубку картофеля не в толстый слой, переворачиваем и выкладываем на вторую сторону.
Обжариваем на небольшом огне с двух сторон до румяности.
Подаем со сметанным соусом и другими домашними соусами, салатами.
Свежие комментарии