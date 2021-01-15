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Мясо в шубке, перекус на всю семью

Мясо в шубке из картофеля, приправленного чесноком – что может быть вкуснее. Блюдо получается сытным и очень ароматным, вы еще можете добавить любимые специи и зелень.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 2 шт;
  • картофель, 1.5 кг;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, перец, зелень;
  • сметана, 200 г;
  • мука, 2 – 3 ст.л.

Процесс приготовления

Куриное мясо можно заменить свининой – получается очень вкусно и празднично.

Мясо режем небольшими ломтиками и отбиваем.

Солим, перчим и посыпаем любимыми специями. Оставляем мариноваться.

Картофель трем на крупной терке, смешиваем с измельченным чесноком, яйцом, солим и перчим, посыпаем специями и мукой. Хорошо перемешиваем.

Для подачи смешайте сметану с чесноком и рубленой зеленью.

Разогреваем растительное масло.

На отбивную кладем шубку картофеля не в толстый слой, переворачиваем и выкладываем на вторую сторону.

Обжариваем на небольшом огне с двух сторон до румяности.

Подаем со сметанным соусом и другими домашними соусами, салатами.

Мясо в шубке, перекус на всю семью

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