Мясо в шубке, перекус на всю семью

Мясо в шубке из картофеля, приправленного чесноком – что может быть вкуснее. Блюдо получается сытным и очень ароматным, вы еще можете добавить любимые специи и зелень.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 2 шт;

картофель, 1.5 кг;

чеснок, 2 зубчика;

яйцо, 1 шт;

соль, перец, зелень;

сметана, 200 г;

мука, 2 – 3 ст.л.

Процесс приготовления

Куриное мясо можно заменить свининой – получается очень вкусно и празднично.

Мясо режем небольшими ломтиками и отбиваем.

Солим, перчим и посыпаем любимыми специями. Оставляем мариноваться.

Картофель трем на крупной терке, смешиваем с измельченным чесноком, яйцом, солим и перчим, посыпаем специями и мукой. Хорошо перемешиваем.

Для подачи смешайте сметану с чесноком и рубленой зеленью.

Разогреваем растительное масло.

На отбивную кладем шубку картофеля не в толстый слой, переворачиваем и выкладываем на вторую сторону.

Обжариваем на небольшом огне с двух сторон до румяности.

Подаем со сметанным соусом и другими домашними соусами, салатами.