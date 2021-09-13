Лимонные батончики с орехами. Полезная сладость-мюсли

Лимонные батончики с орехами получаются очень вкусными и полезными.
Лимонные батончики с орехами: ингредиенты
- Лимон – ½ шт. (пол штуки)
- Геркулес – 40 г. (сорок грамм)
- Грецкие орехи – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Курага – 110 г. (сто десять грамм)
- Миндаль – 60 г. (шестьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Лимон промойте, крупно нарежьте с цедрой и удалите кости. Массу измельчите в блендере.
- Предварительно замоченную в горячей воде мягкую курагу выньте из воды, обсушите и измельчите блендером.
- Мелко порубите орехи, введите к лимону и кураге, вымешайте.
- Введите жидкий мёд.
- Всыпьте геркулесовые хлопья, тщательно всё вымешайте.
- Возьмите антипригарный противень или обычный, застелите пергаментом.
- Массу разложите и разравняйте.
- Выпекайте чуть больше 15 минут при температуре 200 градусов. Следите, чтобы не пригорело.
- Выньте, положите на плёнку и как следует оберните. Минимум на 3 часа положите в холод, чтобы масса полностью застыла.
- Ножом сформируйте батончики.
- Храните в холоде в пергаментной бумаге.
Лимонные батончики с орехами — очень вкусные и полезные
Приятного аппетита!
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