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Лимонные батончики с орехами. Полезная сладость-мюсли

Лимонные батончики с орехами получаются очень вкусными и полезными.

Лимонные батончики с орехами: ингредиенты

Лимонные батончики с орехами

  1. Лимон – ½ шт. (пол штуки)
  2. Геркулес – 40 г. (сорок грамм)
  3. Грецкие орехи – 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  5. Курага – 110 г. (сто десять грамм)
  6. Миндаль – 60 г. (шестьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Лимон промойте, крупно нарежьте с цедрой и удалите кости. Массу измельчите в блендере.
  • Предварительно замоченную в горячей воде мягкую курагу выньте из воды, обсушите и измельчите блендером.
  • Мелко порубите орехи, введите к лимону и кураге, вымешайте.
  • Введите жидкий мёд.
  • Всыпьте геркулесовые хлопья, тщательно всё вымешайте.
  • Возьмите антипригарный противень или обычный, застелите пергаментом.
  • Массу разложите и разравняйте.
  • Выпекайте чуть больше 15 минут при температуре 200 градусов. Следите, чтобы не пригорело.
  • Выньте, положите на плёнку и как следует оберните. Минимум на 3 часа положите в холод, чтобы масса полностью застыла.
  • Ножом сформируйте батончики.
  • Храните в холоде в пергаментной бумаге.

Лимонные батончики с орехами — очень вкусные и полезные

Лимонные батончики с орехами. Полезная сладость-мюсли 6

Приятного аппетита!

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