Крем Мокрое безе. Очень вкусный и нежный рем к любой выпечке

Крем Мокрое безе получается безумно вкусным и нежным.

Крем Мокрое безе: ингредиенты

Крем Мокрое безе

  1. Сахар – 1 ст. (один стакан)
  2. Ванилин – 1 п. (один пакет)
  3. Яичный белок – 4 шт. (четыре штуки)
  4. Ванилин – 1 п. (один пакет)

Способ приготовления:

  • Белки слегка взбейте миксером.
  • Добавьте ванилин, сахарный песок и лимонную кислоту.
  • Поставьте на водяную баню, чтобы вода кипела и взбейте миксером 10-15 минут.
  • Получится пышная и белоснежная масса.
  • Когда появятся следы от венчика на креме, то снимите кастрюлю и взбивайте ещё 3-4 минуты.
  • Ждите, когда остынет и украсьте.
  • После приготовления можете красить крем.

Крем Мокрое безе — очень вкусное и нежное.

Крем Мокрое безе. Очень вкусный и нежный рем к любой выпечке 2

Готовьте на здоровье!

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