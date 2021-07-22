Крем Мокрое безе. Очень вкусный и нежный рем к любой выпечке

Крем Мокрое безе получается безумно вкусным и нежным.
Крем Мокрое безе: ингредиенты
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Ванилин – 1 п. (один пакет)
- Яичный белок – 4 шт. (четыре штуки)
- Ванилин – 1 п. (один пакет)
Способ приготовления:
- Белки слегка взбейте миксером.
- Добавьте ванилин, сахарный песок и лимонную кислоту.
- Поставьте на водяную баню, чтобы вода кипела и взбейте миксером 10-15 минут.
- Получится пышная и белоснежная масса.
- Когда появятся следы от венчика на креме, то снимите кастрюлю и взбивайте ещё 3-4 минуты.
- Ждите, когда остынет и украсьте.
- После приготовления можете красить крем.
Крем Мокрое безе — очень вкусное и нежное.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии