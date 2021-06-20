Пока сезон, пеку чуть ли не каждый день: зимой готовлю пирог с другими замороженными ягодами, а летом только с клубникой

Клубничный сезон в самом разгаре, а это значит, что пора печь вкуснейшие пироги! Сегодня предлагаю испечь простой, нежный, с приятной кислинкой пирог с клубникой. А ещё он красивый и восхитительный на вкус!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Пирог будет с крошкой, давайте её и приготовим. Муку соединяем с сахаром, добавляем слегка мягкое сливочное масло и вилкой перетираем все компоненты в крошку. И пока будем замешивать тесто, отправляем миску с крошкой в холодильник, чтобы масло не таяло.

Далее к двум яйцам добавляем щепотку соли, всыпаем 180 г сахара, добавляем по желанию ванилин и взбиваем миксером до посветления и пышности.

Теперь в яичную массу выливаем 50 г растопленного и полностью остывшего сливочного масла, а также 200 мл кефира (у меня 2,5 %) и опять же миксером соединяем всё до однородности.

В другой миске подготавливаем сухие ингредиенты – 2 стакана муки (340 г) и 2 ч.л. разрыхлителя перемешиваем.

Высыпаем в тесто и на самой слабой мощности соединяем жидкие и сухие ингредиенты вместе. Всё, тесто готово. По консистенции оно получается довольно густое.

Также нам понадобится форма на 24 см. Можно брать не только металлическую, но и силиконовую. Моя форма разъёмная. Дно застилаем бумагой для выпечки, защёлкиваем боковую панель и лишнюю бумагу обрезаем.

Выливаем тесто в форму и равномерно его распределяем. Сверху на тесто выкладываем клубнику. Большую режем пополам или на 4 части. По количеству ягод смотрите сами, я люблю, когда их побольше, мне нравится, чтобы вся поверхность пирога была покрыта ягодами.

Теперь крошку достаём из холодильника и посыпаем сверху клубнику. Ставим наш пирог в духовку на 45-50 минут и выпекаем при 180 градусах.

Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой, на выходе она должна быть чистой и сухой. Достаём клубничный пирог из духовки и даём ему полностью остыть прямо в форме.

А затем освобождаем его из формы и перекладываем на тарелку. Это тот пирог, который получается всегда, нет такой возможности, чтобы он не получился.