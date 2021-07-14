С помощью этого метода сохраните вишню в целости и сохранности до 2-х лет

Такая заготовка станет основой для вишневого компота. Рецепт достаточно простой и легкий, ягода будет долго оставаться свежей и ароматной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вишня, 2 кг;
- сахар, 3 ст.л;
- вода.
Процесс приготовления
Вишню промываем, перебираем и просушиваем от излишков воды.
Рассыпаем ягоду по чистым и сухим банкам. Заполняем их до верха.
В каждую банку всыпаем по столовой ложке сахара и заливаем водой по горлышко.
Накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце вниз горлышком.
Наливаем теплую воду и стерилизуем банки после закипания в течение 15 минут.
Вынимаем банки и ставим на крышки остывать.
Лучше хранить консервацию в подвале, чтобы не было доступа солнечного света.
Такие ягоды подходят для компота: просто выливаем всю банку в кастрюлю, доливаем воды и всыпаем сахар по своему вкусу. Варим компот. Сами ягоды можно добавлять в десерты, торты, крема.
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