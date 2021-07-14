С помощью этого метода сохраните вишню в целости и сохранности до 2-х лет

Такая заготовка станет основой для вишневого компота. Рецепт достаточно простой и легкий, ягода будет долго оставаться свежей и ароматной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вишня, 2 кг;

сахар, 3 ст.л;

вода.

Процесс приготовления

Вишню промываем, перебираем и просушиваем от излишков воды.

Рассыпаем ягоду по чистым и сухим банкам. Заполняем их до верха.

В каждую банку всыпаем по столовой ложке сахара и заливаем водой по горлышко.

Накрываем крышками и ставим в кастрюлю на полотенце вниз горлышком.

Наливаем теплую воду и стерилизуем банки после закипания в течение 15 минут.

Вынимаем банки и ставим на крышки остывать.

Лучше хранить консервацию в подвале, чтобы не было доступа солнечного света.