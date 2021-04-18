Купил помидоры в супермаркете, разрезал их дольками и посадил. Показываю, что с ними стало

К сезону посадок я решился на один очень интересный эксперимент. Он не сложный, но требует времени. Благодаря ему удалось получить ответ на один очень интересный вопрос:

Смогут ли семена томатов из магазина прорасти, как обычные семена для рассады. Или они настолько генномодифицированны, что уже не приспособлены к жизни?

Ровно две недели назад я зашел в супермаркет у дома и купил четыре томата. Дома выбрал самый спелый и разрезал его на несколько частей.

Взял одну дольку из центра, положил в горшок с землей и засыпал. Осталось только полить, и можно ждать чудо.

Утром следующего дня я нашел в холодильнике помидоры черри.

На дне пластмассового стакана лежали четыре маленькие помидорки. Они там довольно давно и уже начали сморщиваться.

Толку от них уже не было, и я решил тоже посадить их на удачу. Полностью повторил несложную процедуру и поставил горшочек под фитолампу, рядом с помидорами из супермаркета.

Ровно через неделю стали появляться первые ростки

Вечером 7 апреля их уже можно было увидеть, а утром они полностью прорезались. С каждым днём из под земли пробивались новые ростки. Вот это да!

Ещё через пять дней ростки заметно подросли. Их уже можно было пересаживать.

Смотрите, как они вытянулись.

С виду вполне крепкие и здоровые.

А вот в горшочке с черри несколько ростков отказались расти. Осталось только четыре штуки. Они тоже вытянулись и выглядят вполне здоровыми

Если всё будет хорошо, то самые крепкие экземпляры посажу в парник на даче и продолжу свой эксперимент.

Представляете, если они смогут дать плоды?! Я буду сильно удивлён! А вы?

Сегодня я пересадил один горшок. Теперь они будут расти по-отдельности. Второй скорее всего отдам знакомым, так много томатов мне не нужно.

Да и надо перестраховаться — посадить другой сорт из нормальных семян, на случай непредвиденных ситуаций.

Вывод

Томаты в сетевых магазинах пригодны для выращивания. Мы пока ещё не знаем дадут ли они плоды, и будут ли они похожи на те, что продаются в магазине.

Если всё подтвердится, то таким образом можно будет получать семена бесплатно. А ещё, можно вырастить понравившейся сорт томатов из магазина.