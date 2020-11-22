Квас из овса: полезный вкусный напиток, который отлично утоляет жажду

Квас из овса отлично утоляет жажду. Питает ваш организм всем необходимым. Напиток просто ни с чем не сравниться, по своей пользе.

Квас из овса: ингредиенты

4 (четыре) л – воды 200 (двести) гр – овса 6 (шесть) ст. ложек сахара

Квас из овса: рецепт

Нам нужен цельнозерновой овёс. Как со шкуркой, так и без подойдет

Промойте овес под проточной водой

Затем насыпьте его в банку. У меня двухлитровая. Или бутыль

На 2 литра 4 ложки сахара

Налейте два литра воды. Берите очищенную питьевую. Не кипяченную и не сырую. Накройте банку марлей и поставьте в несолнечное место. Оставьте для брожения на 5 дней

По истечении этого времени вылейте всю жидкость из бутлки. Мы ее не пьем. Овес это закваска для нашего кваса

Залейте в овес 2 литра питьевой воды и 4 ложки сахара. Перемешайте тщательно. Накройте марлей и в то же место на сутки. Через сутки можно пить

В холодильнике готовый квас храните не более двух суток. А закваска может работать еще три месяца. Вместо сахара смело добавляйте мед. Еще полезнее. Можно добавить горсть изюма например для цвета

Квас из овса готов!

Что может быть вкуснее и полезнее домашнего напитка! Обязательно попробуйте приготовить квас именно по этому рецепту! На здоровье.