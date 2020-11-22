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Квас из овса: полезный вкусный напиток, который отлично утоляет жажду

Квас из овса отлично утоляет жажду. Питает ваш организм всем необходимым. Напиток просто ни с чем не сравниться, по своей пользе.

Квас из овса: ингредиенты

Квас из овса

  1. 4 (четыре) л – воды
  2. 200 (двести) гр – овса
  3. 6 (шесть) ст. ложек сахара

Квас из овса: рецепт

Квас из овса Нам нужен цельнозерновой овёс. Как со шкуркой, так и без подойдет

  • Промойте овес под проточной водой
  • Затем насыпьте его в банку. У меня двухлитровая. Или бутыль
  • На 2 литра 4 ложки сахара
  • Налейте два литра воды. Берите очищенную питьевую. Не кипяченную и не сырую. Накройте банку марлей и поставьте в несолнечное место. Оставьте для брожения на 5 дней
  • По истечении этого времени вылейте всю жидкость из бутлки. Мы ее не пьем. Овес это закваска для нашего кваса
  • Залейте в овес 2 литра питьевой воды и 4 ложки сахара. Перемешайте тщательно. Накройте марлей и в то же место на сутки. Через сутки можно пить
  • В холодильнике готовый квас храните не более двух суток. А закваска может работать еще три месяца. Вместо сахара смело добавляйте мед. Еще полезнее. Можно добавить горсть изюма например для цвета

Квас из овса готов!

Квас из овса

Что может быть вкуснее и полезнее домашнего напитка! Обязательно попробуйте приготовить квас именно по этому рецепту! На здоровье.

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