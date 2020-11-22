Квас из овса: полезный вкусный напиток, который отлично утоляет жажду

Квас из овса отлично утоляет жажду. Питает ваш организм всем необходимым. Напиток просто ни с чем не сравниться, по своей пользе.
Квас из овса: ингредиенты
- 4 (четыре) л – воды
- 200 (двести) гр – овса
- 6 (шесть) ст. ложек сахара
Квас из овса: рецепт
Нам нужен цельнозерновой овёс. Как со шкуркой, так и без подойдет
- Промойте овес под проточной водой
- Затем насыпьте его в банку. У меня двухлитровая. Или бутыль
- На 2 литра 4 ложки сахара
- Налейте два литра воды. Берите очищенную питьевую. Не кипяченную и не сырую. Накройте банку марлей и поставьте в несолнечное место. Оставьте для брожения на 5 дней
- По истечении этого времени вылейте всю жидкость из бутлки. Мы ее не пьем. Овес это закваска для нашего кваса
- Залейте в овес 2 литра питьевой воды и 4 ложки сахара. Перемешайте тщательно. Накройте марлей и в то же место на сутки. Через сутки можно пить
- В холодильнике готовый квас храните не более двух суток. А закваска может работать еще три месяца. Вместо сахара смело добавляйте мед. Еще полезнее. Можно добавить горсть изюма например для цвета
Квас из овса готов!
Что может быть вкуснее и полезнее домашнего напитка! Обязательно попробуйте приготовить квас именно по этому рецепту! На здоровье.
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