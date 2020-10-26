Скатерть-Самобранка

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Долго искала этот рецепт, а научил Шеф повар! Просто добавьте кефир и получите ножки, как в КФС

Такие сочные, нежные и мягкие куриные голени в кефире или натуральном йогурте  готовятся быстро и просто. Такое блюдо я делаю из любых частей курицы, все получается очень вкусно, даже ставлю на праздничный стол.

Долго искала этот рецепт, а научил Шеф повар! Просто добавьте кефир и получите ножки, как в КФС

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриные голени,  1 кг;
  • кефир или йогурт, 100 мл;
  • паприка и соль, кориандр  по 1 ч.л;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • перец черный, 0.5 ч.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, 1 ст.л;
  • молоко, 100 мл;
  • мука, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, отрезаем верхнюю часть косточки.

Смешиваем кефир или берем натуральный йогурт и добавляем в него соль, паприку, черный перец, кориандр, пропущенный через пресс чеснок. Хорошо вымешиваем маринад.

Опускаем в маринад мясо, хорошо вымешиваем руками, накрываем емкость пленкой и отправляем ее в холодильник на 2 часа.

Яйцо солим и перебиваем венчиком, вливаем молоко, перемешиваем, всыпаем муку и вымешиваем.

Обмакиваем голени в муке, потом обмакиваем в кляр, опять в муку и отправляем в большое количество разогретого растительного масла.

Обжариваем в течение 15 минут не небольшом огне.

Выкладываем на бумажные полотенца, потом складываем на блюдо и подаем с разными соусами.

Долго искала этот рецепт, а научил Шеф повар! Просто добавьте кефир и получите ножки, как в КФС

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