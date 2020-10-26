Долго искала этот рецепт, а научил Шеф повар! Просто добавьте кефир и получите ножки, как в КФС

Такие сочные, нежные и мягкие куриные голени в кефире или натуральном йогурте готовятся быстро и просто. Такое блюдо я делаю из любых частей курицы, все получается очень вкусно, даже ставлю на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные голени, 1 кг;
- кефир или йогурт, 100 мл;
- паприка и соль, кориандр по 1 ч.л;
- чеснок, 2 зубчика;
- перец черный, 0.5 ч.л;
- яйцо, 1 шт;
- соль, 1 ст.л;
- молоко, 100 мл;
- мука, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, отрезаем верхнюю часть косточки.
Смешиваем кефир или берем натуральный йогурт и добавляем в него соль, паприку, черный перец, кориандр, пропущенный через пресс чеснок. Хорошо вымешиваем маринад.
Опускаем в маринад мясо, хорошо вымешиваем руками, накрываем емкость пленкой и отправляем ее в холодильник на 2 часа.
Яйцо солим и перебиваем венчиком, вливаем молоко, перемешиваем, всыпаем муку и вымешиваем.
Обмакиваем голени в муке, потом обмакиваем в кляр, опять в муку и отправляем в большое количество разогретого растительного масла.
Обжариваем в течение 15 минут не небольшом огне.
Выкладываем на бумажные полотенца, потом складываем на блюдо и подаем с разными соусами.
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